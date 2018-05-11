На открытии областного проекта «Летний кинотеатр» покажут фильм Данилы Козловского 

В парках Подмосковья 18 мая стартует новый сезон областного проекта «Летний кинотеатр». Организаторами проекта являются Министерства культуры Московской области и ГАУ МО «Мособлкино». «Летний кинотеатр» проводится в Подмосковье уже третий год.
В этом году открытие проекта «Летний кинотеатр» пройдет в новом парке Реутова, об это рассказала министр культуры Московской области Оксана Косарева. «Парк был открыт в ноябре 2017 года после реконструкции, проведенной по губернаторской программе „Парки Подмосковья“. Открытие сезона кинопоказов под открытым небом приурочено к предстоящему чемпионату мира по футболу в России», — сообщила министр.
«Летний кинотеатр» откроется фильмом «Тренер», премьера которого состоялась 19 апреля. Спортивная драма стала режиссерским дебютом заслуженного артиста России Данилы Козловского. Фильм создан при поддержке Министерства спорта РФ, Российского Футбольного Союза и Фонда кино.
Гостями открытия нового сезона «Летнего кинотеатра» станут заслуженный тренер России Леонид Слуцкий, заслуженный мастер спорта, чемпион России 2004 года Дмитрий Сычев, который исполнил в картине одну из ролей, а также телеведущий, спортивный комментатор, кинопродюсер Василий Соловьев.
Как сообщила Оксана Косарева, к «Летнему кинотеатру» в 2018 году присоединятся парки и открытые площадки в Солнечногорске, Серебряных Прудах, Талдоме, Чехове, Балашихе, Егорьевске, Красноармейске, Орехово-Зуеве.
Кино под открытым небом этим летом можно будет посмотреть на 60 площадках в 40 муниципалитетах Подмосковья. Ожидается, что в этом сезоне бесплатные кинопоказы посетят более 65 тысяч жителей региона.