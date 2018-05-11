На открытии областного проекта «Летний кинотеатр» покажут фильм Данилы Козловского

В парках Подмосковья 18 мая стартует новый сезон областного проекта «Летний кинотеатр». Организаторами проекта являются Министерства культуры Московской области и ГАУ МО «Мособлкино». «Летний кинотеатр» проводится в Подмосковье уже третий год.

В этом году открытие проекта «Летний кинотеатр» пройдет в новом парке Реутова, об это рассказала министр культуры Московской области Оксана Косарева . «Парк был открыт в ноябре 2017 года после реконструкции, проведенной по губернаторской программе „Парки Подмосковья“. Открытие сезона кинопоказов под открытым небом приурочено к предстоящему чемпионату мира по футболу в России», — сообщила министр.

Гостями открытия нового сезона «Летнего кинотеатра» станут заслуженный тренер России Леонид Слуцкий, заслуженный мастер спорта, чемпион России 2004 года Дмитрий Сычев , который исполнил в картине одну из ролей, а также телеведущий, спортивный комментатор, кинопродюсер Василий Соловьев

Как сообщила Оксана Косарева, к «Летнему кинотеатру» в 2018 году присоединятся парки и открытые площадки в Солнечногорске, Серебряных Прудах, Талдоме, Чехове, Балашихе, Егорьевске, Красноармейске, Орехово-Зуеве.

Кино под открытым небом этим летом можно будет посмотреть на 60 площадках в 40 муниципалитетах Подмосковья. Ожидается, что в этом сезоне бесплатные кинопоказы посетят более 65 тысяч жителей региона.