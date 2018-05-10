Возвращение «Хищника»: первый трейлер нового фильма

20th Century Fox выпустила первый трейлер нового «Хищника», который является перезапуском франшизы 80-х годов. Напомним, что главную роль в классической версии фильма сыграл Арнольд Шварценеггер . Картина стала очень популярной, но последующие части франшизы такого же успеха не получили.

И вот, спустя много лет, наконец, зрители увидят новую часть знаменитого фильма о приключениях инопланетного охотника. Ожидаемая многими поклонниками картина выйдет на экраны в сентябре 2018 года. Дату премьеры переносили несколько раз: сначала с февраля 2018 года на август, а затем приняли решение показать фильм зрителям лишь в начале осени.

Режиссер нового «Хищника» Шейн Блэк еще на этапе работы над картиной заявлял, что ее можно назвать скорее «изобретательным сиквелом», нежели перезапуском франшизы в привычном понимании.

Поклонники оригинального фильма не так давно обратили внимание на то, что кинокомпания не торопится показывать трейлер сиквела, хотя работа над ним завершилась еще в начале лета прошлого года (правда, потом режиссер принял решение доснять несколько эпизодов). Но Блэк успокоил фанатов, пообещав представить трейлер в середине апреля. При этом режиссер отметил, что сам предпочитает не смотреть в кинотеатрах трейлеры:

Разве это не круто — попасть на фильм, совершенно не зная о чем он.

Тем не менее, трейлер, хоть и с небольшим опозданием, но появился в Сети. И поклонники могут составить представление о том, что ожидает их в новом «Хищнике».