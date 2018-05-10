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Криминальная история в стиле Тарантино Milanoir выйдет в мае
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Криминальная история в стиле Тарантино Milanoir выйдет в мае 

GameGuru 2 часа назад
Криминальная история в лучших традициях фильмов Квентина Тарантино Milanoir появится на персональных компьютерах и консолях 31 мая этого года. Об этом сообщила независимая студия Italo Games, заодно поделившись новым трейлером.
Действие игры разворачивается в Милане, а сюжет повествует о недавно вышедшем из тюрьмы уголовнике по имени Пьер. Главный герой одержим желанием отомстить мерзавцу, упрятавшему его за решетку, поэтому готов убивать без разбору всех, кому не посчастливиться встать у него на пути.
Особенности:
История в стиле криминальных боевиков 70-х. Бей, убивай, не доверяй никомуЦепляющий саундтрек и пиксельная графикаРежим на выживаниеЛокальный кооператив на двух игроков
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