Криминальная история в стиле Тарантино Milanoir выйдет в мае

Криминальная история в лучших традициях фильмов Квентина Тарантино Milanoir появится на персональных компьютерах и консолях 31 мая этого года. Об этом сообщила независимая студия Italo Games, заодно поделившись новым трейлером.

Действие игры разворачивается в Милане, а сюжет повествует о недавно вышедшем из тюрьмы уголовнике по имени Пьер. Главный герой одержим желанием отомстить мерзавцу, упрятавшему его за решетку, поэтому готов убивать без разбору всех, кому не посчастливиться встать у него на пути.

Особенности:

История в стиле криминальных боевиков 70-х. Бей, убивай, не доверяй никомуЦепляющий саундтрек и пиксельная графикаРежим на выживаниеЛокальный кооператив на двух игроков