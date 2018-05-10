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На Маршала Василевского пройдет бесплатный кинопоказ
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На Маршала Василевского пройдет бесплатный кинопоказ 

Управа района Щукино 2 часа назад
Фото: Управа района Щукино
В отделении социальной реабилитации инвалидов ТЦСО «Щукино» на Маршала Василевского пройдет бесплатный показ фильма Валерия Тимощенко «Чистая победа. Битва за Эльбрус».
— Документальный фильм «Чистая победа. Битва за Эльбрус» рассказывает об особой, горной войне. Герои фильма — военные альпинисты, и среди них легендарные Александр Гусев, Георгий Одноблюдов и Евгений Белецкий. Съемочная группа вместе с военными альпинистами совершила восхождение на вершину Эльбруса, шаг за шагом повторяя путь тех, кто воевал там в 1942-м и 1943-м годах, — сообщила представитель клуба «Историческая киносреда» Елена Кузнецова.
Показ состоится 11 мая в 15.00. Вход свободный, количество мест ограничено. Адрес проведения: ул. Маршала Василевского, д. 3, корп. 1 (метро «Щукинская»). (ео)
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