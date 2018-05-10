Руководство Disney намекнуло на пятую часть «Мстителей»

Четвертый фильм о супергероях выйдет в 2019 году, и, возможно, станет не последним. Данное заявление поступило от исполнительного директора компании The Walt Disney Боба Игера. Об этом сообщил сайт «Экономика Сегодня».

По словам Игера, вселенная может увидеть продолжение в 2020 году. Исполнительный директор заявил, что они с креативной командой Marvel часто встречаются и уже успели разработать несколько интересных концепций для данной вселенной. Также, в планах есть новая франшиза «Мстителей», которая не будет пересекаться с действующей.

В апреле на экранах появилась лента «Мстители: Война бесконечности». За 11 дней в прокате фильм собрал более миллиарда долларов.