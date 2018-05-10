В «Вымпеле» покажут военную советско-польскую драму

Очередной кинопоказ из цикла военных фильмов, стартовавших в «Вымпеле» 9 мая, состоится в ближайшую пятницу, 11 мая. Зрители увидят военную драму «Помни имя свое» — совместную работу советских и польских кинематографистов.

В основу фильма положена реальная история русской матери Зинаиды Воробьёвой, которая попала с малолетним сыном Геной в Освенцим, выжила, но была разлучена фашистами со своим ребёнком. Она нашла его в Гданьске только через два с лишним десятилетия после войны.

Начало показа в 14.00; вход свободный. Адрес кинотеатра «Вымпел» — ул. Коминтерна, 8. (иб)