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«Детский Пионер» покажет фильм о Резо Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?»
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«Детский Пионер» покажет фильм о Резо Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?» 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
13 мая в кинолектории на Кутузовском, 21 пройдет специальный показ мультфильма Лео Габриадзе о своем отце — знаменитом грузинском художнике и драматурге, авторе сценариев к картинам «Не горюй!», «Мимино», «Кин-дза-дза!».
О Резо Габриадзе, его жизни и творчестве юным зрителям расскажет главный редактор «Афиши–Воздух», известный искусствовед Алексей Мунипов.
Лео Габриадзе повествует о детстве своего отца. Перед нами послевоенная Грузия. Кутаиси. Главный герой картины — десятилетний мальчик Резо. Он учится в школе, бегает от хулиганов, всё свободное время просиживает в библиотеке. А летом (вот когда настоящая свобода!) его отправляют в деревню к бабушке и дедушке. Его жизнь можно считать обычной, даже непримечательной… Если бы не наблюдательность и острый ум, который с детской непосредственностью фиксирует всё, что происходит вокруг. В основу картины легли рисунки самого Резо Габриадзе, они подобны лоскуткам впечатлений, причудливым силуэтам реальности. Мультфильм, по мнению критиков, смотрится на одном дыхании и воспринимается как что-то очень близкое и личное. Как всегда, после показа юных гостей ждут угощения от Кафе «Пион» и занятие с преподавателем ЦЕХ. Центр современного танца.
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