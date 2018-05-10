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Средиземье от Amazon или супергерои от DC? Поможем Питеру Джексону выбрать!
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Средиземье от Amazon или супергерои от DC? Поможем Питеру Джексону выбрать! 

Мир фантастики 1 час назад
Фото: Мир фантастики
Мы все с замиранием сердца ждём, когда Amazon приступит к производству сериала по вселенной «Властелина колец». О грядущем проекте известно не так много — шоу-приквел планируют растянуть на пять сезонов, вложив огромные деньги. Среди прочего, слухи утверждают, что интернет-гигант планирует привлечь Питера Джексона хотя бы в качестве продюсера.
Возможно, эти слухи всё же не беспочвенны. Портал The One Ring, отслеживающий новости и информацию о Средиземье, поделился любопытными подробностями.
Перед Питером Джексоном и его командой в Новой Зеландии нелёгкий выбор: вернуться в Средиземье вместе с Amazon или отправиться во вселенную DC?
Пользователи в комментариях разделились. Одни упрекали Джексона, чтобы он не создавал «Джексондариум» (по аналогии с «Легендариумом» Толкина), поэтому пусть отправляется в DC. Другие были бы не против снова увидеть постановщика в Средиземье.
А как вы думаете, что выберут режиссёр и его команда? И если выбор остановится на DC, то про какого героя они снимут фильм?
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