От Серсеи до Харли Квинн: самые горячие кинозлодейки

Кто-то любит блондинок, кто-то — брюнеток. Одни без ума от скромных тихонь, а другие — от безбашенных оторв. А на чьей стороне ты?

Если тебе нравятся те, кто «погорячее», то ты наверняка уже составил свой личный список самых очаровательных кинозлодеек. Но не спеши его ламинировать! Для начала давай оценим каждую категорию плохих девочек с практичной точки зрения.

Девушка-ведьма

Достоинства. Магия — это весело! И очень выгодно. Больше не нужно ходить на работу, высчитывать кредитные ставки и экономить на гречке. Достаточно одного взмаха палочкой/щелчка пальцами/заклинания, чтобы и твои, и ее материальные нужды были реализованы в лучшем виде.

Недостатки. Так как силой обладает она, а не ты, то злить такую подружку настоятельно не рекомендуется. Превратит тебя в лягушку или ледяную статую, а то и вообще отправит под землю лет на сто — бывали случаи.

Кадр из фильма «Братья Гримм»

Афиша фильма «Мрачные тени»

Кадр из фильма «Малефисента»

Элспет (Мадонна)

Кадр из фильма «Четыре комнаты»

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка»

Девушка, у которой не все дома (или нет никого)

Достоинства. Принцессы и прочие добрые феи, безусловно, хорошие, но безумно скучные. Если верить фильмам, то развлекаются они исключительно песнями и уборкой. Другое дело — маньячки и психопатки с неисчерпаемой фантазией, которые могут придумывать тебе новое развлечение хоть каждый день.

Недостатки. Их идеи совместного времяпрепровождения вряд ли будут включать поход в кино и поездки на пикник. Скорее, эпичный захват банка/города/мира или галактики, в зависимости от амбиций. С такой дамой нужно быть начеку: от нечего делать или в дурном настроении она может подкинуть тебе отравленную змею или, якобы случайно, столкнуть с вершины башни. Хотя, это держит в тонусе.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Кадр из фильма «Ангелы Чарли: Только вперед»

Кадр из фильма «Отряд самоубийц»

Миранда Тейт или Талия Аль Гул (Марион Котийяр)

Кадр из фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды»

Элли Драйвер или Калифорнийская горная змея (Дэрил Ханна)

Кадр из фильма «Убить Билла: 2»

Не совсем или вообще не человек

Достоинства. Если твоя девушка — мутант или робот, ей можно похвастаться перед друзьями. Если вампир — сэкономить на походах в рестораны. Инопланетянка, скорее всего, будет искренне восхищаться любой ерундой — ей можно дарить и шишки, и камни.

Недостатки. В порыве страсти или от голода возлюбленная может тебя укусить, при объятиях не рассчитать силы и раздавить. А если ты пока живешь с родителями и решишь переехать к ней, то готовься к неудобствам. В склепе темно и гадко пахнет, в центре роботов кормят машинным маслом, а на планете Х не слышали про кислород.

Кадр из фильма «Терминатор 3: Восстание машин»

Кадр из фильма «Люди в черном — 2»

Кадр из фильма «От заката до рассвета»

Кадр из фильма «Ван Хельсинг»

Афиша фильма «Люди Икс: Первый класс»

Кадр из фильма «Американская история ужасов: Отель»