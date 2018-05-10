Демоническая Шейк, сердитый Зверь и Старшенбаум с плакатом в поддержку Серебренникова: чем нам запомнился второй конкурсный день в Каннах 

Сейчас Кирилл Серебренников находится под следствием — его обвиняют в хищении бюджетных средств при реализации культурного проекта «Седьмая студия». Не согласные с обвинениями актеры во главе с Ириной Старшенбаум решили поддержать Серебренникова на французском кинофестивале и перед премьерой в Каннах развернули плакат с его именем. А вот снимки с дневного фотоколла «Лета» — очевидно, сыгравший одну из главных ролей музыкант Рома Зверь не успел отдохнуть после дороги и к фотографам вышел с сердитым лицом.
Перед премьерой другого вчерашнего фильма под названием «Йомеддин» (режиссер Абу Бакр Шоуки) главной звездой красной дорожки была Ирина Шейк. Российская модель продемонстрировала готическое архитектурное платье и роковой макияж.
Черное платье с кружевами предпочла Пенелопа Крус, позировавшая для фотоколла фильма «Все знают» Асгара Фархади.
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Фото:Instagram, Global Look Press / Boesl, Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress, Kika Press