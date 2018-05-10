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Что стало с Мариной Влади
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Что стало с Мариной Влади 

Рамблер 49 минут назад
Вспоминаем подробности личной жизни актрисы и лучшие фильмы — в нашей галерее.
1/6  "Дни любви" — фильм о юных жителях итальянской деревни, влюбленных друг в друга, стал классикой неореализма и получил главный приз Сан-Себастьянского кинофестиваля и "Серебряную ленту" итальянской ассоциации киножурналистов в 1954 году. Марина Влади сыграла вместе с Марчелло Мастроянни.
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2/6  Фильм "Колдунья" вышел в 1956 году. Марина Влади сыграла Ингу, внучку Майлы, которую все считали настоящей ведьмой. История о запретной любви французского инженера и мистической красавицы.
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3/6  В роли участницы французского сопротивления Марина Влади выступила в фильме "Приговор" 1959 года. Действие разворачивается накануне высадки войск союзников.
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4/6  Марина Влади сыграла нимфоманку в фильме Марко Феррери «Королева пчел» 1963 года и получила приз за лучшую женскую роль на Каннском фестивале.
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5/6  В фильме "Мона — безымянная звезда" 1965 года Марина Влади сыграла вместе с Клодом Ришем.
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6/6  Советско-французский фильм "Сюжет для небольшого рассказа", снятый режиссером Сергеем Юткевичем в 1969 году, получил Памятную медаль Международного кинофестиваля в Венеции. Марина Влади сыграла Лику Мизинову, в которую был влюблен Чехов.
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Сегодня Марина Влади отмечает юбилей. Французской актрисе русского происхождения исполнилось 80 лет. Вспоминаем подробности ее биографии и лучшие фильмы, в которых она сыграла.
Настоящее имя актрисы — Екатерина Марина Владимировна Полякова-Байдарова, также она известна как Катрин Марина де Полякофф-Байдарофф.
В своих воспоминаниях Марина Влади писала, что она русская, но с французским паспортом. Отец окончил Московскую консерваторию, уехал во Францию во время Первой мировой войны, стал летчиком и даже награжден крестом. После войны пел в оперных театрах. А мама, балерина, дочь русского генерала, училась в Смольном институте благородных девиц, но покинула Россию в 1919 году вместе с семьей.
Марина Влади четырежды была замужем и воспитала троих сыновей. В России ее знают не только и не столько как актрису, но и как жену знаменитого поэта и актера Владимира Высоцкого.
Сейчас Марина Влади живет недалеко от центра Парижа, в небольшой квартире с собственным двориком, в котором посадила березку. Большой загородный дом продала, а также продала многие вещи, связанные с Высоцким. В России ее осудили за этот поступок. И с российскими журналистами Марина Влади общается редко.
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