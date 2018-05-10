Что стало с Мариной Влади 

Сегодня Марина Влади отмечает юбилей. Французской актрисе русского происхождения исполнилось 80 лет. Вспоминаем подробности ее биографии и лучшие фильмы, в которых она сыграла.
Настоящее имя актрисы — Екатерина Марина Владимировна Полякова-Байдарова, также она известна как Катрин Марина де Полякофф-Байдарофф.
В своих воспоминаниях Марина Влади писала, что она русская, но с французским паспортом. Отец окончил Московскую консерваторию, уехал во Францию во время Первой мировой войны, стал летчиком и даже награжден крестом. После войны пел в оперных театрах. А мама, балерина, дочь русского генерала, училась в Смольном институте благородных девиц, но покинула Россию в 1919 году вместе с семьей.
Марина Влади четырежды была замужем и воспитала троих сыновей. В России ее знают не только и не столько как актрису, но и как жену знаменитого поэта и актера Владимира Высоцкого.
Сейчас Марина Влади живет недалеко от центра Парижа, в небольшой квартире с собственным двориком, в котором посадила березку. Большой загородный дом продала, а также продала многие вещи, связанные с Высоцким. В России ее осудили за этот поступок. И с российскими журналистами Марина Влади общается редко.