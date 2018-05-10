Ещё
Киану Ривз накинулся на женщину
Далее:
Читайте также:
Ещё

Киану Ривз накинулся на женщину 

Журнал ОК! 55 минут назад
В сети появились кадры со съёмочной площадки фильма «Джон Уик 3», где канадский актер Киану Ривз исполняет главную роль. На кадрах он запечатлён промокшим с головы до ног. Ривз сначала участвует в сцене погони за женщиной, потом догоняет ее и наносит удар.
Киану Ривз на съемках фильма «Джон Уик 3»
Киану Ривз на съемках фильма «Джон Уик 3»
«Джон Уик» вышел в октябре 2014 года и собрал в мировом прокате около 90 млн долларов. Сиквел ленты появился в январе 2017-го и получил почти вдвое больше сборов — 165 млн долларов. Режиссером всех трех частей стал Чад Стахелски.
Напомним, помимо того, что Киану снимается в третьей части Джона Уика, он также сыграет в продолжении «Билли и Теда»
Журнал ОК!: последние новости
Константин Хабенский представил фильм «Собибор» в Берлине Адель отметила свое 30-летие в стиле фильма «Титаник» 5 фильмов про победу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру38
У Любови Толкалиной начался страстный роман30
На Самойлову набросились зрители45
Как сейчас выглядят и что делают телеведущие 90-х9
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение55
Видео
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:52
Как Лариса Долина превратилась в «шоколадку»
Кино
05:03
Ошибки в фильмах, которые почти никто не заметил
Кино
05:31
Нелепые клише, которые всё время попадают в кино
Кино
03:41
Кинохиты, в которых никто не хотел сниматься
Кино
04:14
Тим Рот и Курт Рассел вновь снимутся у Тарантино
Кино
02:59
Похождения «снежного человека» в Москве скрыли
Кино
00:53
Сколько зарабатывают актеры-дети из «Ворониных»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение