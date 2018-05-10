Киану Ривз накинулся на женщину

В сети появились кадры со съёмочной площадки фильма «Джон Уик 3», где канадский актер Киану Ривз исполняет главную роль. На кадрах он запечатлён промокшим с головы до ног. Ривз сначала участвует в сцене погони за женщиной, потом догоняет ее и наносит удар.

Киану Ривз на съемках фильма «Джон Уик 3»

Киану Ривз на съемках фильма «Джон Уик 3»

«Джон Уик» вышел в октябре 2014 года и собрал в мировом прокате около 90 млн долларов. Сиквел ленты появился в январе 2017-го и получил почти вдвое больше сборов — 165 млн долларов. Режиссером всех трех частей стал Чад Стахелски.

Напомним, помимо того, что Киану снимается в третьей части Джона Уика, он также сыграет в продолжении «Билли и Теда»