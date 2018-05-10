В кинотеатре «Вымпел» покажут фильм «Алые паруса»

В кинотеатре «Вымпел» 15 мая состоится бесплатный показ художественного фильма «Алые паруса». Об этом сообщила руководитель клубного формирования кинотеатра Анна Шугрина.

— В центре сюжета — маленькая приморская деревня, где живёт отставной моряк Лонгрен, который мастерит игрушечные кораблики и еле сводит концы с концами. После того, как он овдовел, на руках у него осталась маленькая дочка Ассоль. Как-то раз некий старик предсказывает Ассоль, что наступит день, когда её увезёт прекрасный принц на корабле с алыми парусами. Над Ассоль смеётся вся деревня, но наступает тот день, когда сказка становится былью, — рассказала о картине Шугрина.

Зрителей ждут по адресу ул. Коминтерна, д.8. Начало показов в 14.00. Вход свободный.

Ограничение по возрасту 6+. (то)