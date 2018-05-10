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В кинотеатре «Вымпел» покажут фильм «Алые паруса»
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В кинотеатре «Вымпел» покажут фильм «Алые паруса» 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
В кинотеатре «Вымпел» 15 мая состоится бесплатный показ художественного фильма «Алые паруса». Об этом сообщила руководитель клубного формирования кинотеатра Анна Шугрина.
— В центре сюжета — маленькая приморская деревня, где живёт отставной моряк Лонгрен, который мастерит игрушечные кораблики и еле сводит концы с концами. После того, как он овдовел, на руках у него осталась маленькая дочка Ассоль. Как-то раз некий старик предсказывает Ассоль, что наступит день, когда её увезёт прекрасный принц на корабле с алыми парусами. Над Ассоль смеётся вся деревня, но наступает тот день, когда сказка становится былью, — рассказала о картине Шугрина.
Зрителей ждут по адресу ул. Коминтерна, д.8. Начало показов в 14.00. Вход свободный.
Ограничение по возрасту 6+. (то)
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