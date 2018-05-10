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Меган Маркл ждет ребенка
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Меган Маркл ждет ребенка 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Бывший агент актрисы рассказал, что звезде не терпится поскорее стать мамой. На съемках документального фильма «Гарри и Меган: Любовная история» Джина Нелторп-Коун рассказала о любви Меган к детям. Будущая родственница королевы Великобритании сама призналась в одном из телевизионных интервью: «Остался лишь один шаг, надеюсь, у нас вскоре появятся дети».
Подруга Маркл также поделилась с режиссером документального проекта о том, как вела себя актриса перед первым свиданием с принцем: «Мы обедали, и я заметила, что Меган была очень взволнована. На мой вопрос о том, что сейчас происходит в ее жизни, девушка сообщила, что собирается на свидание. Звезда шепотом добавила, что новым претендентом на ее руку и сердце является Принц Гарри».
Долгожданное бракосочетание младшего сына Принцессы Дианы и американской актрисы состоится 19 мая, но, похоже, погода в этот день не будет баловать молодоженов и их гостей. Метеорологи предсказывают переменную облачность и осадки.
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