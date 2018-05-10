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Авторы «Рика и Морти» сообщили, что канал заказал ещё 70 эпизодов сериала
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Авторы «Рика и Морти» сообщили, что канал заказал ещё 70 эпизодов сериала 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Это семь сезонов, если они, конечно, не шутят.
Судя по всему, затянувшиеся переговоры с каналом Adult Swim закончились долгосрочным контрактом. Сценарист и актёр Джастин Ройланд с помощью карикатуры сообщил у себя в Твиттере, что «Рик и Морти» получит ещё 70 новых эпизодов.
В своём инстаграме Ройланд ещё раз подтвердил, что эпизодов именно 70.
Дэн Хармон сделал анонс ещё более странным. Он опубликовал в своём Инстаграме ролик, в котором он принимает душ вместе с Ройландом. После нескольких непристойных шуток один сценарист говорит другому, что им пора браться за работу.
Всего у «Рика и Морти» на момент написания заметки вышел лишь 31 эпизод. Если канал действительно заказал ещё 70 серий, шоу будет в эфире ещё много лет, так как работа над каждым сезоном идёт очень долго. В январе один из второстепенных сценаристов сериала рассказал, что четвёртый сезон вряд ли стартует раньше 2019 года.
Огромное количество серий, заказанных Adult Swim, может быть связано с желанием канала сэкономить. Таким образом Ройланд и Хармон не смогут с каждым сезоном требовать всё больший гонорар, используя популярность шоу в качестве рычага для давления.
#рикиморти #сериалы
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