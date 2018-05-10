Ещё
Световые фильмы на Музее Победы москвичи смогут увидеть 10 и 11 мая
Далее:
Читайте также:
Ещё

Световые фильмы на Музее Победы москвичи смогут увидеть 10 и 11 мая 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На фасаде Музея Победы на Поклонной горе 10 и 11 мая можно будет увидеть световые фильмы, рассказывающие о грандиозных битвах Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы ФГБУК «Музей Победы».
Сеансы будут идти с 21:00 до 24:00 на фасаде музея Победы на Поклонной горе.
«С помощью технологии видеомэппинга на фасаде музея будут демонстрироваться сцены из героического прошлого нашего Отечества, а звуковое сопровождение создаст у зрителей иллюзию полного присутствия», — говорится в сообщении.
В материале отмечается, что на величественном фасаде Музея Победы словно оживут страницы истории великой войны.
РИАМО: последние новости
В московском РАМТе появится главный режиссер Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН Фильм «Мстители: война бесконечности» побил мировой рекорд по сборам
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Самойлову набросились зрители45
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру38
У Любови Толкалиной начался страстный роман30
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение55
Как сейчас выглядят и что делают телеведущие 90-х9
Видео
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:52
Как Лариса Долина превратилась в «шоколадку»
Кино
05:03
Ошибки в фильмах, которые почти никто не заметил
Кино
05:31
Нелепые клише, которые всё время попадают в кино
Кино
03:41
Кинохиты, в которых никто не хотел сниматься
Кино
04:14
Тим Рот и Курт Рассел вновь снимутся у Тарантино
Кино
02:59
Похождения «снежного человека» в Москве скрыли
Кино
00:53
Сколько зарабатывают актеры-дети из «Ворониных»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение