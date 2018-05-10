Световые фильмы на Музее Победы москвичи смогут увидеть 10 и 11 мая

На фасаде Музея Победы на Поклонной горе 10 и 11 мая можно будет увидеть световые фильмы, рассказывающие о грандиозных битвах Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы ФГБУК «Музей Победы».

Сеансы будут идти с 21:00 до 24:00 на фасаде музея Победы на Поклонной горе.

«С помощью технологии видеомэппинга на фасаде музея будут демонстрироваться сцены из героического прошлого нашего Отечества, а звуковое сопровождение создаст у зрителей иллюзию полного присутствия», — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что на величественном фасаде Музея Победы словно оживут страницы истории великой войны.