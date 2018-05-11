Документальные кинофильмы покажут в Библиотеке иностранной литературы

Показ документальных кинофильмов состоится в Библиотеке иностранной литературы имени Маргариты Рудомино. Сеансы состоятся 18 мая.

Зрителям представят лучшие работы режиссера Герца Франка. Он вкладывал в свои кинодокументальные фильмы глубокое философское содержание, что являлось исключительной особенностью автора, проинформировали на сайте культурного учреждения.

Отметим, что вниманию зрителей представят такие работы, как «Дорогая Джульетта, или Джульетта без Ромео», «Старше на 10 минут», «От кентавра» и «Пробуждение».

Кинопоказы пройдут по адресу: улица Николоямская, дом 1. Вход бесплатный. Приглашаются все желающие. Предварительно нужно зарегистрироваться на сайте библиотеки.