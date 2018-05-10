Как могли бы выглядеть Электроник и Сыроежкин в фильме «Приключения Электроника». Фотопробы

В 1979 году режиссер Константин Бромберг решил снять на Одесской киностудии фильм по книге «Приключения Электроника» и показать юным зрителям историю удивительного робота, обыкновенного мальчика Сережи Сыроежкина и их многочисленных друзей. В качестве сценариста был приглашен автор книги Евгений Велтистов. Пока он создавал новую версию приключений Электроника, режиссер был озабочен проблемой, где взять исполнителей главных ролей — Сыроежкина и Электроника.

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Изначально Константин Бромберг планировал, что Электроника и Сыроежкина сыграет один мальчик, и одним из главным претендентов был Дмитрий Замулин

Но потом режиссер задумал снимать близнецов, и Одесская киностудия объявила всесоюзный розыск. Искали двух мальчиков-близнецов. Они должны были уметь буквально все — начиная с игры на гитаре и заканчивая вождением мопеда.

В поисках юных актеров ассистенты отсмотрели несколько сотен пар братьев-близнецов по всему Советскому Союзу.

Фотографии всех мальчишек, пробовавшихся на эти роли, найти вряд ли возможно, но фотопробы некоторых близнецов найти удалось.

Саша и Сережа Осокины.

Коля и Вова Ивановы-Мартыновы.

Миша и Ваня Новиковы.

Игорь и Валерий Рыбачук.

Братья Владимир Юрий Торсуевы оказались по счету 368-ми. Напутствие на пробы им дала завуч школы № 23, где они тогда учились. В сопровождении мамы они явились на кинопробы.

«Стоял мороз под 40 градусов, и, кроме братьев Торсуевых, на встречу никто не пришел, — рассказывает второй режиссер картины Юлия Константинова. — Привела их мама. Они что-то прочитали, сыграли на гитаре, спели. И хотя на главные роли мы планировали мальчиков помладше, но утвердили все же 12-летних Торсуевых. Юра на пробах стал Электроником, а Володя — Сыроежкиным, но что-то не получалось. Тогда режиссер поменял их местами — и съемка пошла как по маслу».

На пробах ребятам нужно было разыграть сцену в гараже, когда Сыроежкин объясняет Электронику, что значит быть человеком. Я не знаю, та эта проба или нет, но ниже вас ждут уникальные кадры — кинопроба братьев Торсуевых и братьев Рыбачук к фильму «Приключения Электроника».