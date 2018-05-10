Ещё
В сети опубликовали трейлер нового «Хищника»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В сети опубликовали трейлер нового «Хищника» 

Журнал ОК! 1 час назад
В сети появился первый официальный трейлер фильма «Хищник», который стал сиквелом известной картины 1987-го года. По сюжету, бывший морпех Куинн Маккенна находит корабль агрессивной инопланетной расы. Сразиться с пришельцами предстоит сыну Маккенна, потому что именно он обладает необычными способностями: быстро учит языки и понимает, о чем говорят хищники.
Главные роли в предстоящей картине сыграли Бойд Холбрук, Ивонн Страховски и Джейкоб Тремблей. «Хищник» выйдет на большие экраны 13 сентября 2018 года.
Журнал ОК!: последние новости
Константин Хабенский представил фильм «Собибор» в Берлине Кристен Стюарт, Кейт Бланшетт, Леа Сейду пришли на Каннский фестиваль, как сестры 5 фильмов про победу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Мариной Влади4
На Самойлову набросились зрители50
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире4
У Любови Толкалиной начался страстный роман30
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру38
Видео
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:52
Как Лариса Долина превратилась в «шоколадку»
Кино
05:03
Ошибки в фильмах, которые почти никто не заметил
Кино
05:31
Нелепые клише, которые всё время попадают в кино
Кино
03:41
Кинохиты, в которых никто не хотел сниматься
Кино
04:14
Тим Рот и Курт Рассел вновь снимутся у Тарантино
Кино
02:59
Похождения «снежного человека» в Москве скрыли
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение