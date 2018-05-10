В сети опубликовали трейлер нового «Хищника»

В сети появился первый официальный трейлер фильма «Хищник», который стал сиквелом известной картины 1987-го года. По сюжету, бывший морпех Куинн Маккенна находит корабль агрессивной инопланетной расы. Сразиться с пришельцами предстоит сыну Маккенна, потому что именно он обладает необычными способностями: быстро учит языки и понимает, о чем говорят хищники.