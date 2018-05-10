6 ошибок киновселенной DC

В самом разгаре прокат новых «Мстителей». И все у них так лучезарно и хорошо, что время кое-кому задуматься, что же дальше теперь делать. Задуматься не «Marvel Studios» — они-то в шоколаде. И не нам, простым зрителям — мы то вкушаем эти яства с полным удовлетворением. А задуматься главному и единственному конкуренту на арене фильмов по комиксам — DC. В лице Warner Bros. Уорнеры давно стали ошибаться. Не сразу. Но с самых первых дней, когда стали получать фидбек от мировой общественность на свои главные фильмы.

Воспринимал ли кто-то всерьез «Человека Из Стали» в концепции фильма киновселенной? Да нет, конечно. Просто еще одна экранизация давно знакомой и забытой франшизы. Поэтому и получаемую критику студия воспринимала не более, как критику отдельно взятого фильма. Самое интересное пошло дальше.

Когда киновселенной дали шанс? Именно в тот момент, когда все сначала увидели от Зака Снайдера, практически первого (и последнего) человека киновселенной, в твиттере фотографию нового Бэтмобиля, а после и самого Бена Аффлека в роли Бэтмена рядом с новым чудом оборонной промышленности. Увидев полную этакой дарковости и мрачности кадр, поклонники всего мира возрадовались. Ну наконец-то и на их улицу придет праздник! Все стали представлять себе мощную, темную, серьезную, вперемешку с эпичностью и драматизмом на пределе, киновселенную мечты всеобщей!

«Бэтмен против Супермена: На Заре Справедливости» сносил башню своими перепичканными самыми эпичными и запредельными пасхалками трейлерами и невиданной смелости, в демонстрации в них главных злодеев во всей своей красе. Все ожидали нечто крышесносящее. Однако…

Да ладно, скажете вы. Как подогрев интереса в битве двух икон супергероики за всю историю — Бэтмена и Супермена, может быть избыточным. А вот может. Может, если вы не картину пишете по ним, олицетворяя только 1 статичным кадром всё, что может понравиться публике. Может, если у вас больше 3 часов съемочного продукта, то недостаточно поставить 2-х супергероев в костюмах, встать на кассу и принимать деньги у зрителей? Фильм должен жить. Фильм должен отвечать на вопросы, которые не только задает сам зритель, но и который вы, киностудия, задаете сами еще в трейлерах.

А что на самом деле получилось? 3 часа прокатывать в кинотеатре никто не станет. Это меньше сеансов — и меньше выручки. А деньги играют для молодой киновселенной первостепенную роль. Приходится урезать. Но, что получится, если ваш режиссер пишет события со свойственной ему глубочайшей проработкой, однако времени на нее просто нет? Вызревает рванный монтаж и высокое количество сюжетных дыр. Страдает не только общее восприятие, страдают отдельные истории. А ведь зритель не видит общего сюжета в трейлерах. Он видит отдельные сцены, обрывки историй, узнать которые ему хочется. Как итог — он не получает ответы на вопросы, которые задавал даже не он сам.

Что это несет в глобальном масштабе? Вы теряете часть аудитории. Другая ее часть — просто не поймет происходящее и никогда больше не вернется на сомнительное зрелище, которое сложно понять. Вроде бы, можно стерпеть и списать на обыденность критики? Она всегда есть! Можно и так. Но это не получится, если вы сделали ставки на самые мощные карты и пошли ими в неподходящей ситуации. Вы не только проиграете раздачу. Сильные карты в ваших руках больше не будут считаться угрозой со стороны наблюдателя.

И вот, вы имеете довольно изрядное количество критики. Что же вы сделаете? А тут мы имеем уже вторую ошибку.

Большие серьезные господа, заседающие в высоких кабинетах киностудий, ворочающие сотнями миллионов долларов и принимающие весьма ответственные решения — поддались истерике. Никогда не приходилось наблюдать такую истерику со стороны большой киностудии в ответ на критику. Что делают Уорнеры? Быстро выкладывают в сеть вырезанную сцену со Степпенвульфом и обещают учесть критику. Звучит неплохо вроде?

Вполне неплохо, если ты знаешь, что тебе делать. Однако, это не тот вариант. Огласив сухим управленческим языком обещания «принять-исправить», эти люди отдают приказ «что хотят — засунуть, что не нравится — обернуть зеркально и тоже засунуть». Режиссеры? Ну какой толк от их видения, если деньги понесут не они.

Вся эта ситуация приводит к серьезным проблемам на съемках «Отряда Самоубийц». Пересъемки, досъемки, перекрой сценария и практически насильное «выгонялово» из монтажной рубки Дэвида Эйра . Плод истерики и паники приводит к монолитному музыкальному клипу с сюжетом уровня мобильного коридорного слэшера и персонажами уровня клубного косплея.

Казалось бы, повод понять ошибку и научиться на ней, как жить не надо. Но происходит новая проблема. Вероятно, трагедия. Фильм собирает кассу. Неплохую, хорошую кассу. А это означает для только что напившихся корвалола студийных боссов одно — «МЫ БЫЛИ ПРАВЫ».

Вот только и тут не обошлось без критики. Вяло набравший кассу кроссовер Бэтмена и Супермена при большой критике, сменяется отличными сборами Отряда, но проблему критики не решает. Что делаем дальше? Верно. Прислушаться и воплотить в жизнь!

Критика Отряда заключалась в ужасном сюжете, и поверхностной проработке персонажей. У них нет глубины. То, что пытаются продемонстрировать — картонно. А если надавить пальцем — оказывается, что это и вовсе бумага. Здесь еще и события при производстве обсуждают на каждом шагу. Не нравится? Не будем! И отдали все на откуп режиссеру «Чудо-Женщины». Конечно, при формально-неформальном попустительстве главных лиц производства. Куда же без громких имен на постерах.

Поймите верно, Пэтти Дженкинс — большая умница и молодец. Она выполнила свою задачу максимально качественно. Ее работодатель — студия. И она выполнила задачу. Мы получили качественный, осторожный и грамотный фильм. Смотреть его не проблематично, ощущения хорошие. Но он лишен главного — фирменного огня.

Понимаете, в 2017 году уже нельзя просто взять и снять чистейший сольный фильм супергероя. Он должен иметь свой шарм, свои фишки и свое настроение. Я сколько ни пытался — не нашел в «Чудо-Женщине» никакого особенного духа.

А что же здесь не так, спросите вы? Только одно. Впереди большая, судьбоносная задача по супергеройскому тим-апу, доселе не виданного — «Лига Справедливости». А вы, в рамках киновселенной, только научились делать качественные проработанные фильмы, в которых нет никакого риска. И именно в этом, на мой взгляд, и кроется причина следующей ошибки.

Снимать фильмы масштаба Лиги Справедливости — это надо иметь богатый бэкграунд за спиной и опыт. Как показала практика, «Бэтмен против Супермена» студия считать за опыт не может, а бекграунда маловато — фильмов почти нет в обойме.

Дело в том, что параллельно работы над картиной П. Дженкинс, студия работала уже и над Лигой Справедливости. Скажите мне, можно ли делать два таких фильма с одними лекалами и имея последний опыт в виде Отряда Самоубийц? Вряд ли.

Отсюда напрашивается очень простой вывод, что все были неподготовлены к выполнению такого объема работы полноценно и качественно. Производственный процесс Лиги был похож на кошмар, в первую очередь изнутри.

Вас просили когда-нибудь приготовить фирменное коронное блюда на чей-то банкет, при этом постоянно врываясь на кухню, требуя не делать шоколадный крем (на него 5 лет назад у тети Татьяны была аллергия), добавить апельсиновой цедры (ее любит Павел Николаевич, дорогой наш дядя) и вообще придумать что-то интересное. И это с регулярной нервозностью и требованием «включить голову». Спустя несколько раз, заказчик банкета, видя и крем не шоколадный и украшение цедрой апельсина и красивую верхушку торта вдруг говорит, что это все не то, выгоняет вас, и ставит все переделывать одаренного соседа (вся улица еще помнит его прекрасный шашлык на 9 мая пару лет назад!). Но ему и продукты не нравятся, и в магазин нужно идти снова и так это все заказчика банкета напрягает, что он требует сделать хоть что-то и быстро нести на стол.

А ведь крему надо еще и настояться…

Анонсы, анонсы, анонсы. Как мы это любим. Ты можешь только начать что-то делать, а уже обещаешь выполнение самых амбициозных задач в течении долгих-долгих лет. И там все то, что так хотят фанаты. И вот вам Флешпоинт, и Корпус Зеленых Фонарей, и очень мистическую Темную Лигу Справедливости вам дадим от самого Гильермо Дель Торо и даже ультраденежного Дуэйна Джонсона сделаем Черным Адамом! Самые денежные и самые авторитетные кинодеятели планеты будут при деле, лишь бы эта киновселенная произвела фурор.

Но что в итоге? Разве можно ощущать хоть какую-то киновселенную, когда в течении года в обойме лишь 1 сольный фильм, в самом конце года, про персонажа, слитого столь бездарно в «Лиге Справедливости», что даже известная юмореска, родом в том числе и из «Теории Большого Взрыва» — не могла так слить. И это в год, когда по ту сторону «сетки» (уж никак не баррикад, войной это не назвать при всем желании) — крайне успешная и любимая «Черная Пантера», мега успешная «Война Бесконечности», чертовски обаятельная пара Муравья и Осы, а также пусть и от другой студии, но все же примерно в той же степи — бенефис уникального Тома Харди с «Веномом»?

Вы ощущаете киновселенную DC? А на следующий год? Когда снова не отмахнешься от «Мстителей» и ответить сможешь, разве что, доброй светлой сказкой про мальчика, знающего волшебного слово. И в этом последняя ошибка. Не по значимости, но по итогу.

Warner Bros. не понимают, что регулярные анонсы, назначения, переназначения и переанонсы — это не эффективный менеджмент. Это истерия. Можно долго обещать множество фильмов с самыми невероятными актерами и именитыми режиссерами, при поддержке лучших операторов и композиторов, да еще и с кураторством признанных писателей первоисточника — комиксов. Это не даст никакого результата, если люди, ставящие подписи на главных документах не понимают, что делать после этой подписи.

Выпустить в год «Войны Бесконечности» только один фильм сомнительного выбора в его завершение — это провал. Отсутствие картин год и больше — это провал для комикс-франшизы. Тем более, которая решила ввязаться в гонку с признанным титаном — Marvel Studios. Раньше я говорил, что DC не нужна аудитория Marvel и они не должны подстраиваться под нее — они воспитают свою. Сейчас очевидно — они не только не знают, как это сделать, они вообще не понимают, кто им нужен. Им нужны деньги. Но ведь они приходили и придут еще? Следовательно, успех не только в этом.

Что получилось? А получилось ровно то, что одна из главный кинокорпораций планеты в ситуации небывалого карт-бланша — наличии всех юридических прав, пика комикс-экранизаций и подхвата наследия мастера Кристофера Нолана , в первой же нестандартной стрессовой ситуации повела себя как неуравновешенная истеричка. Извините, но иначе вывода у меня для вас нет. Дальше мы наблюдали лишь реакцию на каждый новый шорох. Напрашивается отсылка к реплике в сериале «Доктор Хаус»…

Они увидели, что обои слезают — начали клеить самые дорогие. Льется вода из труб — наложили самые лучшие хомуты и изолировали протечки. Воздух испортился — включили самый дорогой и навороченный по функциям кондиционер. Но они не видят главного — дом горит. И все поломки от этого…

Что же делать дальше?

Нет, здесь есть как исправить положение. Об этом — в одном из следующих постов.

#мнения #dc #warner #лигасправедливости #чудоженщина #мстители #кино #комиксы #аналитика