Драматург Александр Поздняков прокомментировал смерть режиссёра Эрнеста Ясана

«Это был замечательный человек, большой настоящий художник. Он был талантлив во всём — не только как режиссёр, не только как актёр, он начинал как актёр, выступал на театральной сцене», — сказал Поздняков.

По его словам, все фильмы Ясана на слуху у зрителей, все их любят и помнят.

Поздняков также заявил, что режиссёр оставался ярким и позитивно настроенным художником, несмотря на все трагические и драматические истории в жизни.

Ясан скончался на 83-м году жизни в больнице в Санкт-Петербурге после дорожно-транспортного происшествия.