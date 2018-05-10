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Кто стал новым лицом Givenchy Beauty?
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Кто стал новым лицом Givenchy Beauty? 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Модель Хайди Клум, певица Бейонсе или актриса Руни Мара? Делимся секретом бренда.
Официально одним из амбассадоров марки стала актриса Руни Мара.
Она запомнилась нам не только главной ролью в фильме «Девушка с татуировкой дракона». К 33 годам Руни может похвастаться номинациями на премию «Оскар», «Золотой Глобус», премию Гильдии киноактеров, BAFTA и премией в номинации «Лучшая актриса» на Каннском кинофестивале за роль в картине Тодда Хейнса «Гимн».
Ее элегантный и женственный образ — настоящее воплощение нового аромата бренда, который будет представлен на рынке осенью этого года.
А вы ждете нового запуска?
Текст: Анна Бонд
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