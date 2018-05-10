Кто стал новым лицом Givenchy Beauty? 

Модель Хайди Клум, певица Бейонсе или актриса Руни Мара? Делимся секретом бренда.
Официально одним из амбассадоров марки стала актриса Руни Мара.
Она запомнилась нам не только главной ролью в фильме «Девушка с татуировкой дракона». К 33 годам Руни может похвастаться номинациями на премию «Оскар», «Золотой Глобус», премию Гильдии киноактеров, BAFTA и премией в номинации «Лучшая актриса» на Каннском кинофестивале за роль в картине Тодда Хейнса «Гимн».
Ее элегантный и женственный образ — настоящее воплощение нового аромата бренда, который будет представлен на рынке осенью этого года.
А вы ждете нового запуска?
Текст: Анна Бонд