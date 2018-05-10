Роналду стал продюсером сериала о женской футбольной команде

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду стал исполнительным продюсером сериала про женскую футбольную команду из Нью-Йорка, который снимает Фэйсбук. Португалец является самым популярным человеком в этой социальной сети со 120 миллионами подписчиков.

— Опыт работы исполнительным продюсером в этом шоу станет для меня невероятным, — приводит Hollywood Reporter слова Роналду. — Моя история во многом схожа с тем, что испытывают девушки из футбольной команды. Это сериал про бэкграунд футбола. Он гораздо глубже, чем сама игра. Это сериал о ценностях, вызовах, дружбе, тяжелом труде, страстях и гармонии. Он про жизнь.