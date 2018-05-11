СМИ: Роналду станет исполнительным продюсером телесериала о женском футболе

ТАСС , 11 мая. Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду примет участие в создании телевизионного сериала о женской футбольной команде. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

Роналду выступит исполнительным продюсером проекта, который снимет Facebook. Действие сериала развернется в одной из школ штата Нью-Йорк (США).

"В свободное время мне нравится смотреть хорошие телепередачи. Работа исполнительным продюсером в этом шоу станет для меня невероятным опытом", — прокомментировал изданию свое участие Роналду.