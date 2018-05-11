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СМИ: Роналду станет исполнительным продюсером телесериала о женском футболе
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СМИ: Роналду станет исполнительным продюсером телесериала о женском футболе 

ТАСС 39 минут назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 11 мая. Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду примет участие в создании телевизионного сериала о женской футбольной команде. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.
Роналду выступит исполнительным продюсером проекта, который снимет Facebook. Действие сериала развернется в одной из школ штата Нью-Йорк (США).
"В свободное время мне нравится смотреть хорошие телепередачи. Работа исполнительным продюсером в этом шоу станет для меня невероятным опытом", — прокомментировал изданию свое участие Роналду.
Роналду является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, пятикратным обладателем «Золотого мяча», а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Испании и Англии, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.
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