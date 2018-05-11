Неожиданные факты о любимом советском фильме 

В 1968 году мир увидел комедийный советский фильм «Бриллиантовая рука». Картина быстро покорила сердца зрителей в СССР, удивила откровенной сценой, а интерес к ней сохраняется многие годы. Однако мало кому известно, что эта лента могла выйти совершенно иной, а еще с ней связаны некоторые занимательные факты.
Изначально Леонид Гайдай, режиссер проекта, намеревался создать историю о советском туристе, который в рамках зарубежной поездки оказывается втянут в махинацию, связанную с контрабандой. Однако перед стартом съемок деятель прочел заметку в газете «Правда», где рассказывалось о борьбе с контрабандной деятельностью и способах перевозки ценных вещей, к примеру, посредством гипса.
Гайдар в качестве Семена Горбункова не мог представить никого кроме Юрия Никулина, поэтому фактически роль писалась как раз под него. Кроме того, актеру ради съемок даже предоставили полугодовой отпуск. Прежде подобных поблажек ни для кого не делали.
Участница «откровенной» сцены Светлана Светличная, между тем, в «Бриллиантовой руке» лично произносит только одну фразу, а именно знаменитую «Не виноватая я..». Прочие реплики знаменитости озвучила Зоя Толбузина, пока композицию «Помоги мне» исполняет певица Аида Ведищева. Притом главная героиня сцены долго обижалась на Гайдая за то, что тот «лишил» ее голоса.
Известная композиция про зайцев в исполнении Никулина изначально, по замыслу создателей, должна была звучать во время его пребывания на пароходе, а в ресторан ее перенесли практически перед непосредственным выходом ленты в прокат.
Кстати, сцена, где героя Никулина с будильником в руках будит супруга изначально вообще не числилась в сценарии. Ожидалось, что разбудит его картина, упавшая со стены и повиснувшая на шее. Однако та совсем не спешила падать «красиво», из-за чего и внесли коррективы.
Для момента с рыбалкой, между тем, группа оказалась вынуждена строить целый песчаный остров. Персонажу Анатолия Папанова тоже пришлось достаточно нелегко, о чем говорит произнесенная им фраза «Идиот!». Вот только в действительности адресовалась она отнюдь не Геше, а одному из членов съемочной команды. По его вине была задержана съемка, и вода, в которой находился актер, оказалась ледяной.
Завершается «Бриллиантовая рука» эпизодом, где героя Никулина посредством подъемного крана погружают в авто, поскольку нога у него в гипсе. Однако момент, где он головой неловко ударяется о крюк, не входил в сценарий. Актер ударился совершенно случайно, но достаточно сильно, и впоследствии сцену включили в итоговую ленту.