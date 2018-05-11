Неожиданные факты о любимом советском фильме

В 1968 году мир увидел комедийный советский фильм «Бриллиантовая рука». Картина быстро покорила сердца зрителей в СССР, удивила откровенной сценой, а интерес к ней сохраняется многие годы. Однако мало кому известно, что эта лента могла выйти совершенно иной, а еще с ней связаны некоторые занимательные факты.

Изначально Леонид Гайдай , режиссер проекта, намеревался создать историю о советском туристе, который в рамках зарубежной поездки оказывается втянут в махинацию, связанную с контрабандой. Однако перед стартом съемок деятель прочел заметку в газете «Правда» , где рассказывалось о борьбе с контрабандной деятельностью и способах перевозки ценных вещей, к примеру, посредством гипса.

Гайдар в качестве Семена Горбункова не мог представить никого кроме Юрия Никулина , поэтому фактически роль писалась как раз под него. Кроме того, актеру ради съемок даже предоставили полугодовой отпуск. Прежде подобных поблажек ни для кого не делали.

Участница «откровенной» сцены Светлана Светличная , между тем, в «Бриллиантовой руке» лично произносит только одну фразу, а именно знаменитую «Не виноватая я..». Прочие реплики знаменитости озвучила Зоя Толбузина , пока композицию «Помоги мне» исполняет певица Аида Ведищева. Притом главная героиня сцены долго обижалась на Гайдая за то, что тот «лишил» ее голоса.

Известная композиция про зайцев в исполнении Никулина изначально, по замыслу создателей, должна была звучать во время его пребывания на пароходе, а в ресторан ее перенесли практически перед непосредственным выходом ленты в прокат.

Кстати, сцена, где героя Никулина с будильником в руках будит супруга изначально вообще не числилась в сценарии. Ожидалось, что разбудит его картина, упавшая со стены и повиснувшая на шее. Однако та совсем не спешила падать «красиво», из-за чего и внесли коррективы.

Для момента с рыбалкой, между тем, группа оказалась вынуждена строить целый песчаный остров. Персонажу Анатолия Папанова тоже пришлось достаточно нелегко, о чем говорит произнесенная им фраза «Идиот!». Вот только в действительности адресовалась она отнюдь не Геше, а одному из членов съемочной команды. По его вине была задержана съемка, и вода, в которой находился актер, оказалась ледяной.

Завершается «Бриллиантовая рука» эпизодом, где героя Никулина посредством подъемного крана погружают в авто, поскольку нога у него в гипсе. Однако момент, где он головой неловко ударяется о крюк, не входил в сценарий. Актер ударился совершенно случайно, но достаточно сильно, и впоследствии сцену включили в итоговую ленту.