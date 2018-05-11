Евгений Писарев поставил в Театре Пушкина «Влюбленного Шекспира» 

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский драматический театр имени Пушкина представит в пятницу российскую премьеру спектакля «Влюбленный Шекспир» по сценарию Тома Стоппарда в постановке своего художественного руководителя Евгения Писарева. Премьерный показ состоится также в субботу, 12 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.
Собеседница агентства отметила, что российским зрителям впервые предстоит оценить сценическую историю, созданную по произведению классика британской литературы Тома Стоппарда. «Влюбленный Шекспир» — это остроумная фантазия на тему биографии самого Шекспира, в которой молодой драматург обретает потерянное вдохновение благодаря внезапной любви к Виоле де Лессепс и создает один из самых главных своих шедевров — трагедию «Ромео и Джульетта», — пояснила представительница пресс-службы.
Она напомнила, что в свое время фильм «Влюбленный Шекспир» получил семь «Оскаров» и был номинирован на соискание 120 международных наград и премий. Таким успехом он во многом обязан сценарию Стоппарда, и нет ничего удивительного в том, что Писарев, давно мечтавший взяться за Шекспира, в итоге остановился на этом варианте и инсценировал стоппардовскую фантазию на тему любви и вдохновения, сказали в пресс-службе.
Долгий путь к Шекспиру
Сам же Писарев признался, что долго шел к этому спектаклю. «История была долгая, — подтвердил режиссер. — А началась она двадцать лет назад, когда вышел фильм „Влюбленный Шекспир“, оскароносный, знаменитый. Для меня, молодого артиста, с тех пор была мечта сыграть Шекспира».
"Но годы шли, ничего подобного мне не довелось сыграть, — продолжил Писарев. — Потом я занялся режиссурой и подумал, почему бы мне не поставить это в нашем театре. Я решил взяться за эту постановку, тем более грех не сделать это в нашем театре, где такой арсенал замечательных молодых артистов, которые поют, танцуют, фехтуют. И у них есть задор, и есть желание радовать зрителей, сделать что-то яркое, содержательное".
Однако, по словам режиссера, выбрать актера на роль Шекспира, оказалось непросто. «Кастинг артистов шел очень долго, и я, честно сказать, по ходу репетиций поменял трех исполнителей, — рассказал Писарев. — Все они замечательные артисты, но каждому, как мне казалось, чего-то не хватало».
"Я даже искал исполнителей на стороне, но в результате пришел к своим, пушкинским актерам, которые сегодня прекрасно репетируют. Это Кирилл Чернышенко и Дмитрий Власкин, которые, правда, еще не знают, кто из них будет играть премьеру", — так и не раскрыл интригу режиссер.
В роли Виолы де Лессепс выступит Таисия Вилкова. В спектакле также заняты Андрей Кузичев, Игорь Хрипунов, Сергей Миллер, Александр Арсентьев, Владимир Моташнев, Игорь Теплов, Антон Феоктистов, Андрей Сухов, Иван Литвиненко и другие.
Оформил «Влюбленного Шекспира» сценограф Зиновий Марголин, художником по костюмам, которые сшиты с соблюдением всех правил средневековой моды, стала Виктория Севрюкова. Хореографы — Альберт Альбертс и Александра Конникова, композитор — Карлис Лацис, постановщики боев — Андрей Ураев и Григорий Леваков, художник по свету — Дамир Исмагилов.