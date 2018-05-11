Евгений Писарев поставил в Театре Пушкина «Влюбленного Шекспира»

Собеседница агентства отметила, что российским зрителям впервые предстоит оценить сценическую историю, созданную по произведению классика британской литературы Тома Стоппарда. «Влюбленный Шекспир» — это остроумная фантазия на тему биографии самого Шекспира, в которой молодой драматург обретает потерянное вдохновение благодаря внезапной любви к Виоле де Лессепс и создает один из самых главных своих шедевров — трагедию «Ромео и Джульетта», — пояснила представительница пресс-службы.

Она напомнила, что в свое время фильм «Влюбленный Шекспир» получил семь «Оскаров» и был номинирован на соискание 120 международных наград и премий. Таким успехом он во многом обязан сценарию Стоппарда, и нет ничего удивительного в том, что Писарев, давно мечтавший взяться за Шекспира, в итоге остановился на этом варианте и инсценировал стоппардовскую фантазию на тему любви и вдохновения, сказали в пресс-службе.

Долгий путь к Шекспиру

Сам же Писарев признался, что долго шел к этому спектаклю. «История была долгая, — подтвердил режиссер. — А началась она двадцать лет назад, когда вышел фильм „Влюбленный Шекспир“, оскароносный, знаменитый. Для меня, молодого артиста, с тех пор была мечта сыграть Шекспира».

"Но годы шли, ничего подобного мне не довелось сыграть, — продолжил Писарев. — Потом я занялся режиссурой и подумал, почему бы мне не поставить это в нашем театре. Я решил взяться за эту постановку, тем более грех не сделать это в нашем театре, где такой арсенал замечательных молодых артистов, которые поют, танцуют, фехтуют. И у них есть задор, и есть желание радовать зрителей, сделать что-то яркое, содержательное".

Однако, по словам режиссера, выбрать актера на роль Шекспира, оказалось непросто. «Кастинг артистов шел очень долго, и я, честно сказать, по ходу репетиций поменял трех исполнителей, — рассказал Писарев. — Все они замечательные артисты, но каждому, как мне казалось, чего-то не хватало».