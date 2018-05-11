Иркутские документалисты получили гран-при всероссийского кинофестиваля

Документальный фильм, снятый сотрудниками Государственного архива Иркутской области, завоевал гран-при на Всероссийском кинофестивале архивных фильмов «Российский хронограф».

Известно, что в конкурсе принимали участие более 100 кинолент из разных регионов России. Конкурс фестиваля был представлен в пяти номинациях: документальные и игровые фильмы, посвящённые пропаганде архивного дела; документальные и игровые фильмы, пропагандирующие историческое наследие; телепередачи и телепрограммы, посвящённые пропаганде архивного дела; телепередачи и телепрограммы, пропагандирующие историческое наследие; телесюжеты, основанные на архивных документах.

Документальный фильм и Иркутска «Александр Сибиряков. Путь в Сибирь» был признан лучшим фильмом фестиваля, а также получил приз за лучшую режиссерскую работу.

Сюжет фильма рассказывает о судьбе известного иркутского купца и благотворителя Александра Сибирякова, который владел золотыми приисками в Бодайбо, создал Ангарское пароходство, помогал освоению Северного морского пути. Также Сибиряков прославился благодаря фантастическими для своего времени проектами по освоению Сибири: улучшению транспортного сообщения, устройству дорог и каналов, налаживанию морских связей с соседними странами.