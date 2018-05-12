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Тольяттинский театр «Колесо» покажет в Воронеже спектакль «Любовь и голуби»
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Тольяттинский театр «Колесо» покажет в Воронеже спектакль «Любовь и голуби» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Воронеж едет драматический театр «Колесо» из Тольятти.
За три дня артисты покажут четыре спектакля для всех возрастов. Музыкально-танцевальная постановка «Старик Хоттабыч» подойдет для самых маленьких зрителей — от шести лет.
15 мая можно увидеть театральную версию знаменитого фильма «Любовь и голуби». 16 мая — постановку по расскажу Анатолия Алексина «Домашний совет» о двух братьях — умном и рослом Саше и полной его противоположности Владике. На спектакль можно сходить всей семьей.
17 мая театр «Колесо» представит постановку французской комедии Жана Летраза «Семейка Фонтанж» о семье, в которой появляется маленький ребенок.
Это гастроли — обменные. Воронежский ТЮЗ в ответ приедет в Тольятти и покажет свои спектакли на сцене драматического театра «Колесо» в апреле 2019 года.
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