Тольяттинский театр «Колесо» покажет в Воронеже спектакль «Любовь и голуби»

В Воронеж едет драматический театр «Колесо» из Тольятти.

За три дня артисты покажут четыре спектакля для всех возрастов. Музыкально-танцевальная постановка «Старик Хоттабыч» подойдет для самых маленьких зрителей — от шести лет.

15 мая можно увидеть театральную версию знаменитого фильма «Любовь и голуби». 16 мая — постановку по расскажу Анатолия Алексина «Домашний совет» о двух братьях — умном и рослом Саше и полной его противоположности Владике. На спектакль можно сходить всей семьей.

17 мая театр «Колесо» представит постановку французской комедии Жана Летраза «Семейка Фонтанж» о семье, в которой появляется маленький ребенок.

Это гастроли — обменные. Воронежский ТЮЗ в ответ приедет в Тольятти и покажет свои спектакли на сцене драматического театра «Колесо» в апреле 2019 года.