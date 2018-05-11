Неоднозначная российская копия сериала «Американцы»

В обычные времена российский телесериал «Спящие», возможно, не привлек бы особого внимания. В октябре, когда состоялась премьера сериала на российском телевидении, он казался очередной дешевой подделкой зарубежного фильма — в данном случае, шпионской драмы со спецэффектами «Американцы» (The Americans), последний сезон которого близится к концу. Но на фоне реальных кампаний с вмешательством в выборы и покушением на убийство на территории иностранного государства телесериал «Спящие» стал чем-то более интересным — оправданием агрессивных шпионских игр Кремля за рубежом.

Сюжет сериала разворачиваются вокруг событий, связанных с действиями ЦРУ , которое приказывает американским «спящим» агентам в Москве, внедренным ранее и находившимся в «режиме ожидания», начать активные действия. В более широком смысле речь идет о заговоре ЦРУ, целью которого является дестабилизация российского общества. В первом эпизоде захвачено российское посольство в Ливии, его сотрудники убиты, а русскую девочку взорвали боевики — и все это с подачи ЦРУ.

В примечании перед первым эпизодом утверждается, что все персонажи вымышлены, и что любые совпадения случайны. Но в фильме явно прослеживаются отголоски реальных событий. Здесь есть нелестные аналоги лидера оппозиции Алексея Навального , убитой журналистки Анны Политковской , бывшего посла США Майкла Макфола , а также различных «вредителей» и «негодяев». Каждым персонажем, похоже, движет некое смешанное чувство — и трусость, и алчность и какие-то случайные символические «гастрономические» чувства.

Несмотря на неплохие рейтинги, либеральная интеллигенция Москвы встретила «Спящих» враждебно. Режиссер Юрий Быков , которого раньше либералы поддерживали за его фильмы, обличавшие коррупцию, по словам одного журналиста, опустился до уровня «придворного кинематографиста». Одной из причин такой негативной реакции было сотрудничество Быкова со сценаристом фильма — сторонником Владимира Путина Сергеем Минаевым (который в 2012 году передал в прокуратуру видеоматериалы, на которых были сняты участники антикремлевских протестов). Похоже, что для многих либералов особенно оскорбительным показался образ одного из «злодеев» сериала, журналиста, который живет в роскошном постмодернистском особняке; он является представителем пятой колонны, состоящей из либералов, блогеров и работников фабрик троллей, финансируемых ЦРУ. Через четыре дня после премьеры сериала Быков отрекся от своей работы, написав в социальных сетях, что работая над сериалом, он «предал все прогрессивное поколение» России.

Если Кремль считает, что США ведут наступление на Россию, то фильм, скопированный с американской телевизионной драмы, является довольно своеобразным средством выражения этих настроений. Михаил Идов (Michael Idov), американский прозаик и сценарист, родившийся в Латвии, автор сценариев к нескольким российским фильмам и сериалам, был креативным директором кинокомпании (Art Pictures), снявшей сериал «Спящие», но он отказался работать над сериалом, и каждый раз, когда шло обсуждение сериала, выходил из комнаты. Он подтвердил в беседе со мной, что сериал «Спящие» создан по образцу сериала «Американцы», отметив, что такое подражательство довольно распространено в российской индустрии развлечений. Он объясняет это «пережитком» советской эпохи, когда у русских лишь временами появлялась возможность знакомства с зарубежной массовой культурой. «Практически нет ни одного российского сериала, который был снят без явного американского или британского влияния», — говорит он. Русские «настолько сомневаются в своей поп-культуре, что, как правило, они не доверяют своим инстинктам. Они всегда очень гордились своей космической программой и балетом — двумя областями, достижениями в которых Россия по праву может гордиться — но они вспомнили, что могут снимать фильмы о космосе только после выхода „Гравитации″ (Gravity, 2013) и фильмы о балете после „Черного Лебедя″ (Black Swan, 2010)“.

Сериал „Американцы“ близится к концу, а российский сериал „Спящие“ продолжается. Второй сезон вышел на экраны как раз вовремя — накануне недавних президентских выборов в России.