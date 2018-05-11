Неоднозначная российская копия сериала «Американцы» 

В обычные времена российский телесериал «Спящие», возможно, не привлек бы особого внимания. В октябре, когда состоялась премьера сериала на российском телевидении, он казался очередной дешевой подделкой зарубежного фильма — в данном случае, шпионской драмы со спецэффектами «Американцы» (The Americans), последний сезон которого близится к концу. Но на фоне реальных кампаний с вмешательством в выборы и покушением на убийство на территории иностранного государства телесериал «Спящие» стал чем-то более интересным — оправданием агрессивных шпионских игр Кремля за рубежом.
Сюжет сериала разворачиваются вокруг событий, связанных с действиями ЦРУ, которое приказывает американским «спящим» агентам в Москве, внедренным ранее и находившимся в «режиме ожидания», начать активные действия. В более широком смысле речь идет о заговоре ЦРУ, целью которого является дестабилизация российского общества. В первом эпизоде захвачено российское посольство в Ливии, его сотрудники убиты, а русскую девочку взорвали боевики — и все это с подачи ЦРУ.
В примечании перед первым эпизодом утверждается, что все персонажи вымышлены, и что любые совпадения случайны. Но в фильме явно прослеживаются отголоски реальных событий. Здесь есть нелестные аналоги лидера оппозиции Алексея Навального, убитой журналистки Анны Политковской, бывшего посла США Майкла Макфола, а также различных «вредителей» и «негодяев». Каждым персонажем, похоже, движет некое смешанное чувство — и трусость, и алчность и какие-то случайные символические «гастрономические» чувства.
Несмотря на неплохие рейтинги, либеральная интеллигенция Москвы встретила «Спящих» враждебно. Режиссер Юрий Быков, которого раньше либералы поддерживали за его фильмы, обличавшие коррупцию, по словам одного журналиста, опустился до уровня «придворного кинематографиста». Одной из причин такой негативной реакции было сотрудничество Быкова со сценаристом фильма — сторонником Владимира Путина Сергеем Минаевым (который в 2012 году передал в прокуратуру видеоматериалы, на которых были сняты участники антикремлевских протестов). Похоже, что для многих либералов особенно оскорбительным показался образ одного из «злодеев» сериала, журналиста, который живет в роскошном постмодернистском особняке; он является представителем пятой колонны, состоящей из либералов, блогеров и работников фабрик троллей, финансируемых ЦРУ. Через четыре дня после премьеры сериала Быков отрекся от своей работы, написав в социальных сетях, что работая над сериалом, он «предал все прогрессивное поколение» России.
Если Кремль считает, что США ведут наступление на Россию, то фильм, скопированный с американской телевизионной драмы, является довольно своеобразным средством выражения этих настроений. Михаил Идов (Michael Idov), американский прозаик и сценарист, родившийся в Латвии, автор сценариев к нескольким российским фильмам и сериалам, был креативным директором кинокомпании (Art Pictures), снявшей сериал «Спящие», но он отказался работать над сериалом, и каждый раз, когда шло обсуждение сериала, выходил из комнаты. Он подтвердил в беседе со мной, что сериал «Спящие» создан по образцу сериала «Американцы», отметив, что такое подражательство довольно распространено в российской индустрии развлечений. Он объясняет это «пережитком» советской эпохи, когда у русских лишь временами появлялась возможность знакомства с зарубежной массовой культурой. «Практически нет ни одного российского сериала, который был снят без явного американского или британского влияния», — говорит он. Русские «настолько сомневаются в своей поп-культуре, что, как правило, они не доверяют своим инстинктам. Они всегда очень гордились своей космической программой и балетом — двумя областями, достижениями в которых Россия по праву может гордиться — но они вспомнили, что могут снимать фильмы о космосе только после выхода „Гравитации″ (Gravity, 2013) и фильмы о балете после „Черного Лебедя″ (Black Swan, 2010)“.
Сериал „Американцы“ близится к концу, а российский сериал „Спящие“ продолжается. Второй сезон вышел на экраны как раз вовремя — накануне недавних президентских выборов в России.