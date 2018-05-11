Стало известно имя актера с самым высоким гонораром за последние годы 

Краснодар. 11 мая — Новая Кубань. При составлении рейтинга принимали во внимание гонорары актеров в фильмах, которые вышли на экраны в прошлом или будут представлены кинематографу в ближайшие годы.
Согласно полученным данным, самое высокое жалование получит актер Дэниел Крейг за роль знаменитого агента 007 в будущей части «Бондианы». Ему сулит гонорар в размере 25 миллионов долларов.
Вторую строчку в рейтинге занимает Дуэйн Джонсон, который получит 22 миллиона долларов. За ним следует Вин Дизель, ему будущие роли принесут 20 миллионов долларов.
На четвертом месте Энн Хэтэуэй, после съемок в фильме «Барби» 2020 года её состояние увеличится на 15 миллионов долларов.
Пятое место у Дженнифер Лоуренс, роль в фильме «Красный воробей» принесла актрисе 15 миллионов долларов.
Также в десятку самых высокооплачиваемых актеров вошли Сет Роген, Том Круз, Харрисон Форд, Сандра Буллок и Леонардо Ди Каприо.
Примечательно, что Роберт Дауни-младший расположился лишь на 11 месте. За роль Тони Старка в 15-минутном эпизоде фильма «Человек-паук: Возвращение домой» он заработал 10 миллионов долларов.