Стало известно имя актера с самым высоким гонораром за последние годы

Краснодар. 11 мая — Новая Кубань. При составлении рейтинга принимали во внимание гонорары актеров в фильмах, которые вышли на экраны в прошлом или будут представлены кинематографу в ближайшие годы.

Согласно полученным данным, самое высокое жалование получит актер Дэниел Крейг за роль знаменитого агента 007 в будущей части «Бондианы». Ему сулит гонорар в размере 25 миллионов долларов.

Вторую строчку в рейтинге занимает Дуэйн Джонсон , который получит 22 миллиона долларов. За ним следует Вин Дизель , ему будущие роли принесут 20 миллионов долларов.

На четвертом месте Энн Хэтэуэй , после съемок в фильме «Барби» 2020 года её состояние увеличится на 15 миллионов долларов.

Пятое место у Дженнифер Лоуренс, роль в фильме «Красный воробей» принесла актрисе 15 миллионов долларов.