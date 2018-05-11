«Союзмультфильм» летом завершит создание 3D-мультсериала 

«Союзмультфильм» планирует летом завершить производство 3D-мультсериала «Богатырята», сообщили RNS в пресс-службе киностудии. Всего в производстве находятся 10 серий проекта, работа над которым началась в 2017 году.
«"Союзмультфильм"» работает над сериалом «Богатырята». В производстве 10 эпизодов, которые планируется закончить летом этого года. Фильм создается в технологии 3D с применением motion capture (захват движения), жанр –комедийно-приключенческий», — сообщили RNS в пресс-службе «Союзмультфильма. Хронометраж каждой серии — 11 минут.
Также киностудия готовит две серии другого проекта в 3D, сериала „Наследнички“. „Эти серии производятся по мотивам „Богатырят“, персонажи и частично локации используются оттуда, однако „Наследнички“ выполняются в более сложной 3D-технологии с производством ручной анимации. Над проектом работает еще одна творческая команда, приглашен новый автор сценария. По итогам демонстрации проектов в интернете и на телеканалах будет принято решение производстве следующих серий“, — сообщил представитель киностудии.
Как ранее сообщала предправления киностудии Юлиана Слащева, „Союзмультфильм“ ведет переговоры с несколькими телеканалами о продаже прав на показ семи [сериалов] (https://rns.online/it-and-media/Soyuzmultfilm-vedet-peregovori-s-telekanalami-o-prodazhe-prav-na-pokaz-semi-serialov-2018-03-02/). Она поясняла, что речь идет о продаже пакета сериалов, которые киностудия хотела бы показывать на одном эфирном телеканале в формате „слота „Союзмультфильма““ на постоянной основе.