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Создатели «Смешариков» и «Покемона» совместно снимут мультфильм
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Создатели «Смешариков» и «Покемона» совместно снимут мультфильм 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Созданием картины займутся ведущий режиссер «Смешариков» Денис Чернов, американский продюсер Тим Веренко и представительница группы компаний «Рики» Татьяна Белова. Тим Веренко работал над мультсериалами «Покемон» и «Клуб Винкс — Школа волшебниц». Новый мультфильм расскажет о десятилетней девочке Кристен, переехавшей из Америки в Шотландию вместе со своей семьей. В новом доме она встречает магическое существо по имени Финн. Однажды Кристен загадочно исчезает и ее новый волшебный друг отправляется спасать девочку, но сам оказывается в огромной опасности. Мультфильм появится на экранах в 2020 году.
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