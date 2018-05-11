Создатели «Смешариков» и «Покемона» совместно снимут мультфильм 

Созданием картины займутся ведущий режиссер «Смешариков» Денис Чернов, американский продюсер Тим Веренко и представительница группы компаний «Рики» Татьяна Белова. Тим Веренко работал над мультсериалами «Покемон» и «Клуб Винкс — Школа волшебниц». Новый мультфильм расскажет о десятилетней девочке Кристен, переехавшей из Америки в Шотландию вместе со своей семьей. В новом доме она встречает магическое существо по имени Финн. Однажды Кристен загадочно исчезает и ее новый волшебный друг отправляется спасать девочку, но сам оказывается в огромной опасности. Мультфильм появится на экранах в 2020 году.