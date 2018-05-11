Практика-2. Сказка, что так похожа на жизнь…

На Первом канале 14 мая вас ждет премьера многосерийного фильма «Практика». Точнее — «Практика-2», ведь это уже второй сезон сериала.

Скажете, невыполнимая задача? Ну, может быть. Но любители мелодрам точно получат удовольствие от увиденного, услышанного и пережитого.

Итак, с событий прошлого сезона минул год. В Приемном отделении по-прежнему ни минуты покоя. Женя, Илья, Оля и Слава делают все, чтобы спасти каждого пациента. А у Жени и Ильи завтра важный день — их свадьба. Все препятствия, наконец, позади. Даже Степан делает вид, что смирился с происходящим. Пожелать молодым «счастья» приезжает Лана. Но объяснение Ланы и Ильи заканчивается ссорой. А вскоре пострадавшую от рук маньяка Лану привозят в больницу. И, несмотря на все усилия Ильи и Жени, спасти ее не удается…

Илья считает себя виновным в трагедии и уходит от Жени. Из-за рецидива болезни Гиппократ вынужден оставить работу. На его место приходит Павел Грачев — бывший учитель Жени и ее первая любовь… Степан занимается поиском маньяка. В ход расследования активно вмешивается журналистка Вика. Но вскоре становится понятно, что она хочет помочь Илье, потому что влюблена в него. Кажется, что Женя и Илья уже не смогут быть вместе. Но они по-прежнему любят друг друга…

Но это, так сказать, «первый срез». Поскольку мелодрама — лишь внешний флер картины, не более. А на самом деле это медицинская драма, возвращения которой на экран ждали очень многие. Речь в ней пойдет о буднях врачей простой провинциальной больницы в Туле, их работе и непростых взаимоотношениях. Первый сезон многосерийной картины с большим успехом прошел в 2016 году.

Второй сезон «Практики» снял режиссер Андрей Силкин . Когда-то он «взорвал» экран своей «Маргошей». Ну а Ксения Лаврова-Глинка уже не особо нуждается в представлении — она, актриса МХТ им. Чехова, «засветилась» и в «Молодежке», и в таких нашумевших лентах, как «Однажды в Ростове», «Секретарша», фильмах «Лед», «Призрак».

По словам продюсера сериала Алексея Моисеева, «на такой успех первого сезона команда даже не рассчитывала»:

— Режиссер и актеры получили огромное количество отзывов. В соцсетях стихийно организовалось фанатское движение нашего проекта. В instagram и в ВКонтакте были созданы только фан-группы, но и фанфики, где предлагались варианты продолжения. Зритель полюбил всех героев, и основной состав мы сохранили и во втором сезоне. Над продолжением работал также режиссер Андрей Силкин. Мы старались, чтобы второй сезон «Практики» был интересней первого. Нам надо было держать планку, для этого мы усилили команду сценаристов. Будут неожиданные ходы и новые скелеты в шкафу у героев, новые отношения, точно могу сказать, что скучно не будет!

Будет или нет — решит, конечно, зритель. Но простая человеческая история и правда народ зацепила. Ольга Чудакова, например, теперь получает солидную личную почту, а будущие абитуриенты спрашивают у нее совета, куда лучше поступать — на терапевта или на хирурга, она ведь… «старшая медсестра»!

А может быть, все куда проще и секрет зрительской любви к сериалу кроется в том, что он позитивен и каждая его серия завершается все же хорошо — по крайней мере для пациентов больницы.

— Всех спасают, и из самых тяжелых ситуаций находится выход. Как мне кажется, люди отвлекаются от своих проблем и суеты, когда смотрят наш фильм. Ну и плюс мы это весело снимали, Даже какие-то тяжелые сцены у нас сходили на хохот, проект получился легкий. И консультанты на съемках были хорошие. Это практикующие врачи, поэтому оплошностей с инструментами нам удалось избежать, — рассказывает Ксения Лаврова-Глинка.

Забавно: во втором сезоне «Практики» Ксения снималась на восьмом месяце беременности.

— Конечно, в жизни есть приоритеты, но, если я могла совмещать ожидание ребенка и работу, почему нет? — рассуждает она. — Была единственная сложность, поскольку живот растет, ты постоянно поправляешься и костюмеры вынуждены перешивать наряды.

Но забавность, конечно, не в беременности, а в том, что она была «прописана» в сценарии задолго до… (Сорокалетняя Ксения родила третьего ребенка осень прошлого года, с чем все ее от души и поздравляют).

Врачебному делу актеры учились почти всерьез.

— До «Практики» я никогда не играл врачей, — рассказывает Эльдар Лебедев, — и самым сложенным оказалось показать правильное отношение врача к пациенту. Моему Соколову нельзя быть строгим, ни безразличным, ни заискивающим. С технической точки зрения было сложно запоминать множество медицинских терминов, которое надо было произносить моему герою врачу-травматологу — это название всех костей с переломами и смещениями. И еще огромное количество правил. Например, когда нужно надевать фартук травматологу перед тем как накладывать гипс. И можно ли прикасаться к нему стерильными перчатками. В кадре мы осматриваем раны пациентов перед камерой, иногда актерам приходилось принимать очень неудобные позы, чтобы можно было это интересно снять.

Как и в первом сезоне, часть съемок второго сезона происходила в настоящей операционной и приемном покое. Съемочной группе приходилось останавливаться, когда приезжала скорая помощь и привозила в отделение пациентов. Но был также простроен специальный павильон, где были созданы все условия для оператора и съемок операций.

В отличие от первого сезона действие фильма происходит летом. Актеры ждали теплой погоды. А в первый натурный день в июне было всего 7 градусов, ледяной дождь, пришлось всем померзнуть в летних платьях на площадке, изображая жару.

На съемках случались и забавные моменты. Однажды, например, Ирина Чипиженко (санитарка Мария Васильевна) по сценарию шла и бормотала что-то себе под нос, но вдруг она неожиданно выпалила: «Гинекология никого не щадит». Эта фраза стала потом у съемочной группы крылатой.

Смотрите второй сезон сериала «Практика» на Первом канале с 14 мая.

14 мая — в 21:30, 16-17 мая — в 21:35.