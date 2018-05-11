Трейлер отменённого сериала «Дрожь земли» c Кевином Бейконом

Для него сняли лишь первый эпизод.

Действие сериала должно было развернуться 25 лет спустя после оригинала. После нападения гигантских червей городок Перфекшн превратился в достопримечательность, а о «симпатичном герое» Вэле Макки (Бэйкон), спасшем жителей, почти позабыли.

О том, что после съёмок пилотного эпизода канал SyFy не стал заказывать полный сезон, Кевин Бэйкон сообщил в конце апреля.

Первая «Дрожь земли» вышла в 1990 году и, несмотря на кассовый провал, обрела культовый статус после выхода на видео. Во франшизе вышло ещё четыре фильма, не имевших такого же успеха, а в начале 2018-го завершились съёмки шестой части.

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