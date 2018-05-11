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Эти знаменитые женщины доказывают, что маленькая грудь тоже может быть очень сексуальной
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Эти знаменитые женщины доказывают, что маленькая грудь тоже может быть очень сексуальной 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Мэгги Кью (сериал «Никита», фильм «Миссия невыполнима 3»)
Этой женщине хватает мужского внимания даже несмотря на весьма скромный размер груди. Вы только посмотрите в эти выразительные глаза!
Кэмерон Диаз
С момента выхода знаменитого фильма «Маска» Кэмерон Диаз до сих пор остается секс-символом. Она входит в список самых сексуальных женщин по версии журнала Maxim, а это уже о чем-то говорит, не так ли?
Кейт Хадсон («Почти знаменит», «Как отделаться от парня за 10 дней»)
Эта шикарная женщина ведет здоровый образ жизни, практикует буддизм и занимается медитацией.
Натали Портман («Леон», «Звездные войны»)
Красота этой актрисы даже заставила ее мужа принять иудаизм! Невинное лицо, обаятельная улыбка и стройная фигура — что еще нужно для привлекательности?
Шарлиз Терон («Адвокат дьявола», «Ограбление по-итальянски»)
Тело балерины и лицо богини — эта актриса является самым ярким доказательством того, что размер груди абсолютно не важен…
Оливия Уайлд («Доктор Хаус», «Трон: Наследие», «Гонка»)
Модельная фигура этой актрисы идеальна. И она также входит в рейтинг самых сексуальных женщин мира.
Риз Уизерспун
Сексуальная блондинка, которая уже 4 раза входила в рейтинг 100 красивейших женщин по версии журнала People!
Сандра Буллок
Даже без большой груди Сандра Булок всегда была, есть и будет прекрасной.
Тейлор Свифт
Популярная мега-звезда поп-музыки своим примером доказывает, что с красивым лицом и фигурой размер груди не имеет никакого значения!
Кара Делевин («Бумажные города», «Отряд самоубийц»)
Эта девушка была моделью Victoria’s Secret, так что сексуальность — ее второе имя.
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