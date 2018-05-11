Эти знаменитые женщины доказывают, что маленькая грудь тоже может быть очень сексуальной

Мэгги Кью (сериал «Никита», фильм «Миссия невыполнима 3»)

Этой женщине хватает мужского внимания даже несмотря на весьма скромный размер груди. Вы только посмотрите в эти выразительные глаза!

С момента выхода знаменитого фильма «Маска» Кэмерон Диаз до сих пор остается секс-символом. Она входит в список самых сексуальных женщин по версии журнала Maxim, а это уже о чем-то говорит, не так ли?

Кейт Хадсон («Почти знаменит», «Как отделаться от парня за 10 дней»)

Эта шикарная женщина ведет здоровый образ жизни, практикует буддизм и занимается медитацией.

Красота этой актрисы даже заставила ее мужа принять иудаизм! Невинное лицо, обаятельная улыбка и стройная фигура — что еще нужно для привлекательности?

Тело балерины и лицо богини — эта актриса является самым ярким доказательством того, что размер груди абсолютно не важен…

Модельная фигура этой актрисы идеальна. И она также входит в рейтинг самых сексуальных женщин мира.

Сексуальная блондинка, которая уже 4 раза входила в рейтинг 100 красивейших женщин по версии журнала People!

Даже без большой груди Сандра Булок всегда была, есть и будет прекрасной.

Тейлор Свифт

Популярная мега-звезда поп-музыки своим примером доказывает, что с красивым лицом и фигурой размер груди не имеет никакого значения!

Кара Делевин («Бумажные города», «Отряд самоубийц»)

Эта девушка была моделью Victoria’s Secret, так что сексуальность — ее второе имя.