Если вам кажется, что он просто фотографирует лес, то ваши глаза вас обманывают! 

Даже самый скучный пейзаж становится сказочным, если посмотреть на него глазами художника…
Только смотря на природу, мы понимаем, что живем в прекрасном мире! Именно это и хочет показать своими картинами Ан Юнг-Хван — художник из Южной Кореи.
Посмотрите, какую красоту он создает!
Мастер уделяет огромное внимание каждой детали.
Он приглашает нас прогуляться по живописному лесу.
Только человек, понимающий «душу» деревьев, может с такой точностью их изобразить.
Кажется, будто попадаешь в сказку.
Мы каждый день смотрим на деревья, кусты, траву — мы смотрим на них, но не ВИДИМ!
Лес на картинах Ана как настоящий.
А вот и семья талантливого художника.
Такие люди, как Ан, открывают нам глаза на естественную красоту, и пробуждают в сердце невероятные чувства! Поделитесь этими картинами с друзьями! Ведь они заслуживают популярности;)