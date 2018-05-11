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Если вам кажется, что он просто фотографирует лес, то ваши глаза вас обманывают!
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Если вам кажется, что он просто фотографирует лес, то ваши глаза вас обманывают! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Даже самый скучный пейзаж становится сказочным, если посмотреть на него глазами художника…
Только смотря на природу, мы понимаем, что живем в прекрасном мире! Именно это и хочет показать своими картинами Ан Юнг-Хван — художник из Южной Кореи.
Посмотрите, какую красоту он создает!
Мастер уделяет огромное внимание каждой детали.
Он приглашает нас прогуляться по живописному лесу.
Только человек, понимающий «душу» деревьев, может с такой точностью их изобразить.
Кажется, будто попадаешь в сказку.
Мы каждый день смотрим на деревья, кусты, траву — мы смотрим на них, но не ВИДИМ!
Лес на картинах Ана как настоящий.
А вот и семья талантливого художника.
Такие люди, как Ан, открывают нам глаза на естественную красоту, и пробуждают в сердце невероятные чувства! Поделитесь этими картинами с друзьями! Ведь они заслуживают популярности;)
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