Наоми Кэмпбелл, Орхан Памук, Морис Шевалье: с кем провести вечер пятницы

Если вы сегодня после работы решите просто прогуляться по Москве, мы вас поймем: на улице с каждым днем становится все лучше — яркая зелень, теплая погода, свежий ветерок. Но если вы не мыслите этого вечера без содержательного времяпрепровождения, вот наши пять вариантов.

Успеть сходить на выставку «Календарь Pirelli 2018»

Время: 12:00–21:00 Место: «Мультимедиа-арт-музей» (улица Остоженка, дом 16)

В эти выходные заканчивает свою работу выставка, посвященная свежему календарю Pirelli, и если вы ее не видели, самое время задуматься о походе в «Мультимедиа-арт-музей». Британский фешен-фотограф Тим Уокер , которому доверили выбор концепции легендарного календаря и ее воплощение в этом году, создал фантастическую фотоисторию на основе «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла . Это старая сказка на новый лад: из платья викторианских времен Алиса переодевается в дерзкое мини и переобувается в туфли на мощной платформе, а на головах Червонного Валета и Мартовского Зайца красуются роскошные дреды. Кастинг безупречен: модель Даки Тот в роли Алисы, Наоми Кэмпбелл играет Палача, актриса Вупи Голдберг — Герцогиню, актриса и режиссер Саша Лейн («Американская милашка») — Мартовского Зайца, хип-хоп-артист Лил Яти — Гвардейца. После знакомства со снимками можно остаться в зале и посмотреть документальный фильм о том, как проходили съемки, а также послушать рассказы актеров.

Принять участие в обсуждении книги Орхана Памука

Время: 20:00 Место: Культурный центр ЗИЛ (улица Восточная, дом 4, корпус 1)

Любите творчество турецкого писателя Орхана Памука? Сегодня вечером в Культурном центре ЗИЛ будут обсуждать его книгу 2008 года «Музей невинности» — сентиментальнейшее произведение о работе памяти, на первый взгляд кажущееся примитивным дамским романом. Дело в сюжете: молодой человек Кемаль разрывается между женой и любовницей, а когда последняя исчезает из его жизни, находит утешение в сборе и систематизации предметов, связанных с ней, — потерянных сережек, чашек, из которых она пила кофе, и других вещей. Музей невинности, в котором собраны вещи с историей, в реальности существует в Стамбуле, он открылся в 2012 году при участии самого писателя, став своеобразным приложением к роману. Документальный фильм, посвященный музею, роману и Памуку, кстати, показывали в Москве в рамках программы Beat Film Festival в 2016 году.

Мероприятие в Культурном центре ЗИЛ проведет Татьяна Климова — аспирант Литературного института имени А. М. Горького, сотрудник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына . Вход свободный, но нужна регистрация.

Посмотреть комедию «Здравствуй и прощай»

Время: 19:00 Место: Государственная Третьяковская галерея (Лаврушинский переулок, дом 12)

В Третьяковской галерее проходит ретроспектива фильмов Виталия Мельникова , приуроченная к 90-летнему юбилею режиссера. Весь май в конференц-зале Инженерного корпуса показывают (совершенно бесплатно) фильмы Мельникова, отобранные им самим.

Посмотреть отличную голливудскую комедию 1932 года

Время: 18:30 Место: кинотеатр «Сатурн» (улица Снежная, дом 19)

Еще одна комедия, черно-белая, американская, 1932 года выпуска, — и тоже о любовном многоугольнике. «Один час с тобой» Эрнста Любича Джорджа Кьюкора — классическая комедия положений с крепким сюжетом в духе пьес Бомарше и Мольера: ревнивая жена, муж, соблазненный ее симпатичной подругой (его, кстати, играет красавец Морис Шевалье ), и, наконец, разъяренный супруг последней. После череды уморительных сцен в обеих семьях воцаряется прежняя идиллия — совсем как в финале «Свадьбы Фигаро». Эту ленту точно стоит посмотреть тем, кто сегодня отчего-нибудь невесел: из зала выйдете гарантированно в приподнятом настроении.

Послушать, как звучит кларнет

Время: 19:00 Место: Мемориальный музей А. Н. Скрябина (Большой Николопесковский переулок, дом 11)

В Музее Скрябина сегодня вечером будет звучать музыка композиторов ХХ века — Карла Амадеуса Хартмана, Мариуса Констана и Александра фон Цемлинского. Их произведения для кларнета и фортепиано исполнят кларнетистка Дарья Вершинина (студентка Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и резидент «Гоголь-центра», Российского академического молодежного театра и МХТ имени Чехова) и пианистка Екатерина Иванова

Билет стоит от 200 до 300 рублей, купить его можно на сайте музея.