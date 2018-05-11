Наоми Кэмпбелл, Орхан Памук, Морис Шевалье: с кем провести вечер пятницы 

Если вы сегодня после работы решите просто прогуляться по Москве, мы вас поймем: на улице с каждым днем становится все лучше — яркая зелень, теплая погода, свежий ветерок. Но если вы не мыслите этого вечера без содержательного времяпрепровождения, вот наши пять вариантов.
Успеть сходить на выставку «Календарь Pirelli 2018»
Время: 12:00–21:00 Место: «Мультимедиа-арт-музей» (улица Остоженка, дом 16)
В эти выходные заканчивает свою работу выставка, посвященная свежему календарю Pirelli, и если вы ее не видели, самое время задуматься о походе в «Мультимедиа-арт-музей». Британский фешен-фотограф Тим Уокер, которому доверили выбор концепции легендарного календаря и ее воплощение в этом году, создал фантастическую фотоисторию на основе «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. Это старая сказка на новый лад: из платья викторианских времен Алиса переодевается в дерзкое мини и переобувается в туфли на мощной платформе, а на головах Червонного Валета и Мартовского Зайца красуются роскошные дреды. Кастинг безупречен: модель Даки Тот в роли Алисы, Наоми Кэмпбелл играет Палача, актриса Вупи Голдберг — Герцогиню, актриса и режиссер Саша Лейн («Американская милашка») — Мартовского Зайца, хип-хоп-артист Лил Яти — Гвардейца. После знакомства со снимками можно остаться в зале и посмотреть документальный фильм о том, как проходили съемки, а также послушать рассказы актеров.
Принять участие в обсуждении книги Орхана Памука
Время: 20:00 Место: Культурный центр ЗИЛ (улица Восточная, дом 4, корпус 1)
Любите творчество турецкого писателя Орхана Памука? Сегодня вечером в Культурном центре ЗИЛ будут обсуждать его книгу 2008 года «Музей невинности» — сентиментальнейшее произведение о работе памяти, на первый взгляд кажущееся примитивным дамским романом. Дело в сюжете: молодой человек Кемаль разрывается между женой и любовницей, а когда последняя исчезает из его жизни, находит утешение в сборе и систематизации предметов, связанных с ней, — потерянных сережек, чашек, из которых она пила кофе, и других вещей. Музей невинности, в котором собраны вещи с историей, в реальности существует в Стамбуле, он открылся в 2012 году при участии самого писателя, став своеобразным приложением к роману. Документальный фильм, посвященный музею, роману и Памуку, кстати, показывали в Москве в рамках программы Beat Film Festival в 2016 году.
Мероприятие в Культурном центре ЗИЛ проведет Татьяна Климова — аспирант Литературного института имени А. М. Горького, сотрудник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. Вход свободный, но нужна регистрация.
Посмотреть комедию «Здравствуй и прощай»
Время: 19:00 Место: Государственная Третьяковская галерея (Лаврушинский переулок, дом 12)
В Третьяковской галерее проходит ретроспектива фильмов Виталия Мельникова, приуроченная к 90-летнему юбилею режиссера. Весь май в конференц-зале Инженерного корпуса показывают (совершенно бесплатно) фильмы Мельникова, отобранные им самим.
Сегодня можно посмотреть «Здравствуй и прощай» — лирическую комедию 1972 года, снятую по сценарию Виктора Мережко. Это один из самых добрых и смешных фильмов 1970-х о жизни советской деревни. Не успела Шура Ярмолюк (Людмила Зайцева) поверить в реальность простого семейного счастья, встретив порядочного человека — участкового Бурова (Михаил Ефремов), как из города вернулся бросивший ее с тремя детьми непутевый пьющий муж (Михаил Кононов). «Здравствуй и прощай» — один из лучших фильмов, снятых режиссером Виталием Мельниковым и оператором Юрием Векслером (среди их работ также «Старший сын», «Утиная охота» и «Семь невест ефрейтора Збруева»).
Посмотреть отличную голливудскую комедию 1932 года
Время: 18:30 Место: кинотеатр «Сатурн» (улица Снежная, дом 19)
Еще одна комедия, черно-белая, американская, 1932 года выпуска, — и тоже о любовном многоугольнике. «Один час с тобой» Эрнста Любича и Джорджа Кьюкора — классическая комедия положений с крепким сюжетом в духе пьес Бомарше и Мольера: ревнивая жена, муж, соблазненный ее симпатичной подругой (его, кстати, играет красавец Морис Шевалье), и, наконец, разъяренный супруг последней. После череды уморительных сцен в обеих семьях воцаряется прежняя идиллия — совсем как в финале «Свадьбы Фигаро». Эту ленту точно стоит посмотреть тем, кто сегодня отчего-нибудь невесел: из зала выйдете гарантированно в приподнятом настроении.
Послушать, как звучит кларнет
Время: 19:00 Место: Мемориальный музей А. Н. Скрябина (Большой Николопесковский переулок, дом 11)
В Музее Скрябина сегодня вечером будет звучать музыка композиторов ХХ века — Карла Амадеуса Хартмана, Мариуса Констана и Александра фон Цемлинского. Их произведения для кларнета и фортепиано исполнят кларнетистка Дарья Вершинина (студентка Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и резидент «Гоголь-центра», Российского академического молодежного театра и МХТ имени Чехова) и пианистка Екатерина Иванова.
Билет стоит от 200 до 300 рублей, купить его можно на сайте музея.