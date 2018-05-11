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Пополнение в касте сериала «Очень странные дела»
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Пополнение в касте сериала «Очень странные дела» 

Киноафиша 57 минут назад
Фото: Киноафиша
Франческа Реале, известная по ролям в сериалах «Голубая кровь» и «Ненавистники, прочь!», влилась в актерский состав 3 сезона «Очень странных дел».
23-летняя Реале сыграет Хизер, смотрительницу за порядком в общественном бассейне городка Хоукинс. Девушка станет причастна к некому таинственному происшествию.
Подробности третьего сюжета хранятся в секрете. Известно только, что действие всех восьми эпизодов развернется в 1985 году, героям предстоит столкнуться с новыми силами зла. К своим ролям вернутся Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ной Шнапп и Чарли Хитон.
Напомним, что сериал «Очень странные дела» дебютировал на Netflix летом 2016 года. Сверхъестественные приключения подростков были с энтузиазмом приняты и зрителями, и критиками. Шоу номинировали на множество премий, в том числе «Золотой глобус» и «Эмми».
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