Fox закрыла «Бруклин 9-9» и «Последнего человека на Земле»

Телеканал Fox избавляется сразу от трёх комедийных сериалов. В новом сезоне зрителям придётся проститься с полицейским ситкомом «Бруклин 9-9», постапокалиптической комедией «Последний человек на Земле» и семейным сериалом «Мик».

Премьера сериала «Бруклин 9-9» состоялась в сентябре 2013 года. Он получил премию «Золотой глобус» за «Лучший комедийный телесериал», а Энди Сэмбергу вручили «глобус» за «Лучшую мужскую роль в комедийном телесериале». Последний, пятый сезон сериала на канале Fox завершится 20 мая.

Ранее канал Fox объявил о продолжении ряда сериалов, среди которых «9-1-1», «Империя», «Одарённые», «Орвилл», «Ординатор» и «Симпсоны».