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Fox закрыла «Бруклин 9-9» и «Последнего человека на Земле»
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Fox закрыла «Бруклин 9-9» и «Последнего человека на Земле» 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Телеканал Fox избавляется сразу от трёх комедийных сериалов. В новом сезоне зрителям придётся проститься с полицейским ситкомом «Бруклин 9-9», постапокалиптической комедией «Последний человек на Земле» и семейным сериалом «Мик».
Премьера сериала «Бруклин 9-9» состоялась в сентябре 2013 года. Он получил премию «Золотой глобус» за «Лучший комедийный телесериал», а Энди Сэмбергу вручили «глобус» за «Лучшую мужскую роль в комедийном телесериале». Последний, пятый сезон сериала на канале Fox завершится 20 мая.
Однако Терри Крюс, Мелисса Фумеро, Джо Ло Трульо, Стефани Беатрис и другие могут перебраться вместе со своими героями на другой канал. Предположительно в продолжении «Бруклин 9-9» заинтересован стриминговый сервис Hulu. Ранее Hulu уже «приютил» сериал «Проект Минди» после его закрытия на Fox. Возможно, необычными буднями обычного полицейского участка заинтересуются Netflix, TBS или NBC.
Ранее канал Fox объявил о продолжении ряда сериалов, среди которых «9-1-1», «Империя», «Одарённые», «Орвилл», «Ординатор» и «Симпсоны».
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