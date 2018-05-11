Сериалы «Бруклин 9-9» и «Последний человек на Земле» закрыли

Поклонники комедийного сериала «Бруклин 9-9» были шокированы решением боссов студии Fox закрыть успешный ситком после пятого сезона. Сериал с Энди Самбергом в главной роли неизменно удерживал высокие рейтинги на протяжении несколько лих, однако Fox не смогли договориться со студией Universal TV, где проходят съемки «Бруклина». Сюжет шоу рассказывал о полицейском участке в Нью-Йорке, главу которого сыграл Андре Брауэр, а роли его подчиненных, помимо Самберга, Терри Крюс Мелисса Фумеро , Джо Лотрулио, Челси Перетти и другие актеры.

Но источники сообщают, что «Бруклин 9-9» может продолжить свою жизнь на стриминговом сервисе Hulu, сейчас это очень популярная платформа для сериальных проектов. Fox также приняли решение закрыть сериал «Последний человек на Земле», который продержался в эфире 4 года, но стал показывать плохие рейтинги из-за провального сценария. Создатели сериала надеются, что им удастся доснять еще несколько серий, чтобы завершить историю, «подвешенную» в конце 4 сезона.