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SyFy закрыл сериал «Пространство» (The Expanse) на третьем сезоне
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SyFy закрыл сериал «Пространство» (The Expanse) на третьем сезоне 

DTF.RU 2 часа назад
Фото: DTF.RU
Его будут пытаться продать другим сетям.
На текущий момент у сериала «Пространство» идёт третий сезон, состоящий из 13 эпизодов. 9 мая на экраны вышла пятая серия, а финал ожидается в начале июля.
Тем не менее SyFy уже принял решение, что больше не будет сотрудничать с создателями шоу. По данным Deadline, это связано с характером сделки, которую ранее заключил канал.
Сериал производится силами Alcon Television Group, которая продала SyFy только права на «первый показ» в США. Это значит, что прибыль канала целиком зависела от рейтингов сериала, которые у подобного рода проектов быстро падают — их чаще смотрят в онлайн-кинотеатрах в формате отложенного просмотра.
The Expanse доступен на Netflix (в том числе и в России), так что сервис может стать потенциальным покупателем шоу.
«Пространство» стартовало на SyFy с 581 тысячей зрителей в возрасте от 18 до 49, а в третьем сезоне их количество сократилось до 400 тысяч, что ниже показателей большинства оригинальных шоу канала. Тем не менее научно-фантастический сериал был одним из самых высоко оценённых в пакете SyFy.
#сериалы #пространство
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