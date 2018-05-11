SyFy закрыл сериал «Пространство» (The Expanse) на третьем сезоне

Его будут пытаться продать другим сетям.

На текущий момент у сериала «Пространство» идёт третий сезон, состоящий из 13 эпизодов. 9 мая на экраны вышла пятая серия, а финал ожидается в начале июля.

Тем не менее SyFy уже принял решение, что больше не будет сотрудничать с создателями шоу. По данным Deadline, это связано с характером сделки, которую ранее заключил канал.

Сериал производится силами Alcon Television Group, которая продала SyFy только права на «первый показ» в США. Это значит, что прибыль канала целиком зависела от рейтингов сериала, которые у подобного рода проектов быстро падают — их чаще смотрят в онлайн-кинотеатрах в формате отложенного просмотра.

The Expanse доступен на Netflix (в том числе и в России), так что сервис может стать потенциальным покупателем шоу.

«Пространство» стартовало на SyFy с 581 тысячей зрителей в возрасте от 18 до 49, а в третьем сезоне их количество сократилось до 400 тысяч, что ниже показателей большинства оригинальных шоу канала. Тем не менее научно-фантастический сериал был одним из самых высоко оценённых в пакете SyFy.

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