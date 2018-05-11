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«Звезда родилась» Брэдли Купера и Леди Гага пропускает Канны ради будущего «Оскара»
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«Звезда родилась» Брэдли Купера и Леди Гага пропускает Канны ради будущего «Оскара» 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Каннский кинофестиваль-2018, стартовавший несколько дней назад, мог бы приветствовать еще больше звезд на красной дорожке: оказывается, «Звезда родилась», режиссерский дебют Брэдли Купера с Леди Гагой в главной роли, пропускает Канны, чтобы увеличить шансы на «Оскар»-2019.
Как рассказывают инсайдеры издания Variety, организаторы Канн приглашали принять участие в кинофестивале и студию Warner Bros. с фильмом «Звезда родилась», и студию Amazon с ремейком «Суспирии» от создателя «Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино (главную роль в фильме сыграла Дакота Джонсон). Обе студии, однако, от участия в Каннах отказались — именно с прицелом на «Оскар».
Вот что пишет Variety: «Согласно инсайдерам, многим независимым киноделам говорят, что, если они хотят получить „Оскар“, Канны — это слишком рано. Кинофестивали в Венеции, Торонто, Теллурайде лучше, потому что и критики там мягче, и премьеры получаются ближе к сезону кинопремий».
В «оскаровской» гонке Канны, по факту, уже не слишком котируются — за последние несколько лет именно три вышеупомянутых кинофестиваля «поставляют» большинство будущих победителей «Оскара». Последним фильмом, который был представлен в Каннах, а затем получил «Оскар» в главной категории, лучший фильм, стал «Артист» в 2011.
Вывод из всего этого однозначный: в январе 2019 мы гарантированно будем поздравлять Брэдли Купера с парой-тройкой номинаций «Звезды» на «Оскар», потому что всем известно, как Киноакадемия любит вовремя выпущенные в прокат мюзиклы. попкорнnews
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