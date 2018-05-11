В «Тролли 2» появятся новые тролли 

В продолжении мультфильма «Тролли» появятся новые герои и новые актеры. Создатели пока не балуют нас деталями, но кое-что о сюжете они все-таки рассказали.
Во второй части Розочка и Цветан обнаруживают, что кроме их племени есть еще и другие. Причем очень и очень другие, и эти различия становятся причиной столкновений между троллями. Но таинственная угроза, нависшая над лесом, заставляет Розочку, Цветана и их друзей отправиться в эпичное приключение с целью объединить все племена и вместе противостоять опасности.
К касту актеров присоединился оскароносный Сэм Рокуэлл и Chance the Rapper, но кого они озвучат, пока неизвестно. Они присоединятся к Джастину Тимберлейку и Анне Кендрик, которые продолжат работу над голосами главных героев. «Тролли 2» выйдут в российский прокат 19 марта 2020-го года.