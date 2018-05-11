Самые страшные взрывы в кино

Редкий фильм обходится без взрыва, особенно если речь идёт о детективе, криминальной истории или катастрофе. В некоторых лентах взрывы выглядят нарочито постановочными, но иногда съёмки действительно впечатляют. Пересмотрите эти картины и убедитесь, что от взрывов в них мурашки бегут по коже.

1. «Мост через реку Квай», вышедший в 1957 году. Для своего времени этот киновзрыв стал феноменом. На взгляд сегодняшнего синемафила в нём нет ничего необычного, но в 1957 году лента взяла 7 «Оскаров».

2. «Апокалипсис сегодня». Снятый Френсисом Фордом Копполой в 1979 году фильм наполнен взрывами. Снимая альтернативную концовку, Коппола пустил в дело всю оставшуюся пиротехнику и декорации, так что казалось, будто взорвался весь мир.

3. «День независимости», созданный в 1996 году. Взрыв в городе, когда пламя буквально лилось с экрана, был оценён американскими киноакадемиками — фильм получил «Оскар» за визуальные эффекты. Кстати, операторам пришлось ради эффектных съёмок пойти на небольшую хитрость.

4. «Плохие парни-2» (2003 год). Чтоб взрыв был действительно эффектным, режиссёр Майкл Бэй выкупил особняк, который по-настоящему и взорвали на съёмках. В одном из интервью Бэй отметил, что особняк стоил 40 млн долларов, так что можно представить, во сколько обошёлся этот киновзрыв.