Брэдли Купер снимет фильм о композиторе Леонарде Бернстайне

Недавно мы писали, что Джейк Джилленхол перевоплотится в знаменитого дирижера и композитора Леонарда Бернстайна в биографической ленте Кэри Фукунаги. А сегодня стало известно, что Брэдли Купер намерен снять свой байопик о музыкальной легенде и сыграть в нем главную роль.

Продюсерами фильма станут Стивен Спилберг Мартин Скорсезе . Оба кинематографиста в разное время планировали снять картину о создателе мюзикла «Вестсайдская история», но теперь довольствуются должностью продюсеров.

Будем следить за развитием двух проектов. Кто кого — Джилленхол/Фукунага или Купер/Купер?

Напомним, что для Брэдли Купера фильм о Бернстайне станет второй режиссерской работой. Дебют актера — музыкальная драма «Звезда родилась», выйдет на большие экраны этой осенью.