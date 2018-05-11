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Брэдли Купер снимет фильм о композиторе Леонарде Бернстайне
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Брэдли Купер снимет фильм о композиторе Леонарде Бернстайне 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Недавно мы писали, что Джейк Джилленхол перевоплотится в знаменитого дирижера и композитора Леонарда Бернстайна в биографической ленте Кэри Фукунаги. А сегодня стало известно, что Брэдли Купер намерен снять свой байопик о музыкальной легенде и сыграть в нем главную роль.
Продюсерами фильма станут Стивен Спилберг и Мартин Скорсезе. Оба кинематографиста в разное время планировали снять картину о создателе мюзикла «Вестсайдская история», но теперь довольствуются должностью продюсеров.
Будем следить за развитием двух проектов. Кто кого — Джилленхол/Фукунага или Купер/Купер?
Напомним, что для Брэдли Купера фильм о Бернстайне станет второй режиссерской работой. Дебют актера — музыкальная драма «Звезда родилась», выйдет на большие экраны этой осенью.
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