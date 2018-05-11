Ещё
Киношники раскрыли секреты съемок
Далее:
Читайте также:
Ещё

Киношники раскрыли секреты съемок 

Рамблер 1 час назад
Ради создания хорошего фильма трудятся сотни специалистов. У них есть особое приёмы, с помощью которых они добиваются идеальной картинки, отменных звуков и невероятных спецэффектов. Вот лишь несколько трюков, которые используют на съёмочной площадке.
1. Если на заднем плане находится массовка, то люди в ней не разговаривают, а просто шевелят губами. Говорить вслух им нельзя, ведь любой шорох будет слышен в микрофонах главных героев.
2. Для имитации звуков операторы используют всё, что попадается под руку. Например, для озвучивания триллеров часто используют арбуз и капусту для изображения звуков разламывания костей, ударов, протыкания глаз и пр.
3. Когда в хорроре снимаются дети, для них организуют игры, чтобы не пугать. Чаще всего юные актёры вообще не знают, что снимаются в триллере, ведь всё самое страшное добавляется в монтажёрской.
4. Когда снимают сцены с едой, актёры пережёвывают еду, а потом выплёвывают. Из-за большого числа дублей есть по-настоящему затруднительно.
5. Также из-за множества дублей артистам на дают на съёмках настоящие сигареты. Их заменяют безникотиновые травяные аналоги.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Провальное выступление Самойловой появилось в сети24
На Самойлову набросились зрители72
Что стало с Мариной Влади6
У Любови Толкалиной начался страстный роман32
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
10:13
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Кино
04:14
Киношники раскрыли секреты съемок
Кино
04:42
Самые страшные взрывы в кино
Кино
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:52
Как Лариса Долина превратилась в «шоколадку»
Кино
03:47
Худшая группа в истории устроит шоу в России
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение