Киношники раскрыли секреты съемок

Ради создания хорошего фильма трудятся сотни специалистов. У них есть особое приёмы, с помощью которых они добиваются идеальной картинки, отменных звуков и невероятных спецэффектов. Вот лишь несколько трюков, которые используют на съёмочной площадке.

1. Если на заднем плане находится массовка, то люди в ней не разговаривают, а просто шевелят губами. Говорить вслух им нельзя, ведь любой шорох будет слышен в микрофонах главных героев.

2. Для имитации звуков операторы используют всё, что попадается под руку. Например, для озвучивания триллеров часто используют арбуз и капусту для изображения звуков разламывания костей, ударов, протыкания глаз и пр.

3. Когда в хорроре снимаются дети, для них организуют игры, чтобы не пугать. Чаще всего юные актёры вообще не знают, что снимаются в триллере, ведь всё самое страшное добавляется в монтажёрской.

4. Когда снимают сцены с едой, актёры пережёвывают еду, а потом выплёвывают. Из-за большого числа дублей есть по-настоящему затруднительно.

5. Также из-за множества дублей артистам на дают на съёмках настоящие сигареты. Их заменяют безникотиновые травяные аналоги.