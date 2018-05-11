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Как должны выглядеть «Мстители» на самом деле
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Как должны выглядеть «Мстители» на самом деле 

Ivi.ru 1 час назад
Художникам при экранизации пришлось потрудиться, чтобы адаптировать образы из комиксов для кино.
1/14  Тор
Фото:
2/14  Человек-муравей
Фото:
3/14  Капитан Америка
Фото:
4/14  Черная пантера
Фото:
5/14  Алая ведьма
Фото:
6/14  Ртуть
Фото:
7/14  Сокол
Фото:
8/14  Соколиный глаз
Фото:
9/14  Вижен
Фото:
10/14  Железный патриот
Фото:
11/14  Человек-паук
Фото:
12/14  Черная вдова
Фото:
13/14  Железный человек
Фото:
14/14  Халк
Фото:
Художникам при экранизации пришлось изрядно потрудиться, чтобы адаптировать образы Мстителей из комиксов для кино. Иначе они смотрелись бы довольно смешно, поскольку многие придуманы еще в 60-е годы прошлого века, когда от них не требовалось большой реалистичности. Они должны были удивлять, поражать воображение, но сегодня яркие цвета их одежды, странные маски на лицах выглядят нелепо.
Только наряды Черной Вдовы и Халка практически не изменились.
На этих коллажах слева изображены герои в кино, справа — как они должны были выглядеть в комиксе. Листайте фотогалерею.
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