Как должны выглядеть «Мстители» на самом деле

Художникам при экранизации пришлось потрудиться, чтобы адаптировать образы из комиксов для кино.

Художникам при экранизации пришлось изрядно потрудиться, чтобы адаптировать образы Мстителей из комиксов для кино. Иначе они смотрелись бы довольно смешно, поскольку многие придуманы еще в 60-е годы прошлого века, когда от них не требовалось большой реалистичности. Они должны были удивлять, поражать воображение, но сегодня яркие цвета их одежды, странные маски на лицах выглядят нелепо.

Только наряды Черной Вдовы и Халка практически не изменились.

На этих коллажах слева изображены герои в кино, справа — как они должны были выглядеть в комиксе. Листайте фотогалерею.