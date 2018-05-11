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В июне-июле в парке «Черное озеро» пройдут кинопоказы
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В июне-июле в парке «Черное озеро» пройдут кинопоказы 

Казанский Портал 1 час назад
В дни чемпионата мира по футболу в казанских парках пройдут кинопоказы под открытым небом. Фильмы будут крутить в Горкинско-Ометьевском лесу, парках Горького и «Черное озеро».
Казанцы увидят фильмы, связанные с футболом, и работы татарстанских, российских и мировых режиссеров. Помимо киносеансов, посетителей будут ждать развлекательные мероприятия и спортивные игры, сообщает портал мэрии.
На развлечения в дни ЧМ-2018 в Казани потратят 45 000 000 рублей. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля.
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