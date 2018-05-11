В июне-июле в парке «Черное озеро» пройдут кинопоказы

В дни чемпионата мира по футболу в казанских парках пройдут кинопоказы под открытым небом. Фильмы будут крутить в Горкинско-Ометьевском лесу, парках Горького и «Черное озеро».

Казанцы увидят фильмы, связанные с футболом, и работы татарстанских, российских и мировых режиссеров. Помимо киносеансов, посетителей будут ждать развлекательные мероприятия и спортивные игры, сообщает портал мэрии.

На развлечения в дни ЧМ-2018 в Казани потратят 45 000 000 рублей. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля.

Читайте также:

Кыстыбургеры, креветки и фокусы. В субботу открывается «Вкусная Казань»

19-20 мая в Казани пройдет фестиваль еды Open Food Market