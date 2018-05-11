Фильм Серебренникова «Лето» стал лидером в рейтинге кинокритиков в Канне

КАНН, 11 мая — РИА Новости . Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» стал лидером в рейтинге кинокритиков в Канне, получив оценку 2,4 балла из 4, следует из данных журнала Screen.

Хавьером Бардемом и Всего на четвёртый день в Канне критикам показали три конкурсных фильма. Картина открытия «Все знают» иранского режиссёра Асгара Фархади Пенелопой Крус , а также дебютный фильм молодого американца А. Б. Шоки египетского происхождения «Судный день» про больного проказой в Египте получили по 1,8 балла.

Впереди ещё восемь дней фестиваля. Всего в конкурсе участвует 21 фильм. Журналистам ещё предстоит, в частности, увидеть картины Павла Павликовского, Жан-Люка Годара, Джафара Панахи и Спайка Ли

Мировая премьера фильма «Лето» прошла 9 мая. Продюсер картины Илья Стюарт и актёры Тэо Ю, Рома Зверь и Ирина Старшенбаум появились на красной дорожке смотра с большим плакатом с надписью «Kirill Serebrennikov». Их поддержали президент фестиваля Пьер Лескюр и директор Тьери Фремо.

После окончания фильма зрители встали со своих мест и несколько минут приветствовали аплодисментами съемочную группу.

Сюжет картины основан на малоизвестной истории отношений лидера группы «Кино» Виктор Цоя, музыканта Майка Науменко и его жены Натальи. События разворачиваются летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Этим летом Виктор записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу «Зоопарк». Главные роли в картине исполнили Тео Ю, Ирина Старшенбаум, музыкант Рома Зверь. Сценарий фильма написали Михаил и Лили Идовы, а также сам Серебренников по воспоминаниям Натальи Науменко.

В российский прокат картина выйдет 7 июня в более чем 400 кинозалах.