Ещё
Документальные фильмы RT вышли в финал СINE Golden Eagle Award
Далее:
Читайте также:
Ещё

Документальные фильмы RT вышли в финал СINE Golden Eagle Award 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Документальные фильмы RT о Сирии и Палестине стали финалистами одной из старейших и наиболее престижных премий CINE Golden Eagle Award.
Документальный фильм «Бегущие за свободой», рассказывающий о спортсменах, занимающихся паркуром в cекторе Газа, вышел в финал в категории «Виртуальная реальность: документальный контент». Картина, полностью снятая в панорамном формате, показывает молодых людей, которые тренируются среди послевоенных руин. По словам спортсменов, «паркур — это единственный способ почувствовать вкус свободы и преодолеть блокаду».
Лента RT «Дети Сирии. Воспитанные войной» стала финалистом в номинации «Документальный контент: короткометражный фильм». Картина рассказывает истории сирийских детей, многие из которых не помнят мирной жизни. В апреле 2018 года фильм получил золото престижного международного телевизионного конкурса New York Festivals.
CINE (Совет по международным нетеатральным событиям — Council on International Non-Theatrical Events) был учрежден в 1957 году. Его целью стала поддержка профессионального и студенческого кино, а также производителей телевизионного и digital-контента. Премией CINE Golden Eagle Awards награждаются создатели «наиболее выдающего медиаконтента».
РИА Новости: последние новости
Канн встретил фильм Серебренникова "Лето" овациями Фильм Серебренникова "Лето" стал лидером в рейтинге кинокритиков в Канне В Совете Европы прошел показ фильма "Собибор"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Самойлову набросились зрители82
Провальное выступление Самойловой появилось в сети42
Как должны выглядеть «Мстители» на самом деле
Что стало с Мариной Влади7
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
05:46
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Кино
10:13
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Кино
04:14
Киношники раскрыли секреты съемок
Кино
04:42
Самые страшные взрывы в кино
Кино
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:52
Как Лариса Долина превратилась в «шоколадку»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение