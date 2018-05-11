Документальные фильмы RT вышли в финал СINE Golden Eagle Award

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости . Документальные фильмы RT о Сирии и Палестине стали финалистами одной из старейших и наиболее престижных премий CINE Golden Eagle Award.

Документальный фильм «Бегущие за свободой», рассказывающий о спортсменах, занимающихся паркуром в cекторе Газа, вышел в финал в категории «Виртуальная реальность: документальный контент». Картина, полностью снятая в панорамном формате, показывает молодых людей, которые тренируются среди послевоенных руин. По словам спортсменов, «паркур — это единственный способ почувствовать вкус свободы и преодолеть блокаду».

Лента RT «Дети Сирии. Воспитанные войной» стала финалистом в номинации «Документальный контент: короткометражный фильм». Картина рассказывает истории сирийских детей, многие из которых не помнят мирной жизни. В апреле 2018 года фильм получил золото престижного международного телевизионного конкурса New York Festivals.

CINE (Совет по международным нетеатральным событиям — Council on International Non-Theatrical Events) был учрежден в 1957 году. Его целью стала поддержка профессионального и студенческого кино, а также производителей телевизионного и digital-контента. Премией CINE Golden Eagle Awards награждаются создатели «наиболее выдающего медиаконтента».